В пятницу в Таллинне ожидается ледяной дождь

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет отметил, что в конце прошлой и начале этой недели в Таллинне выпало столько же снега, сколько за два месяца прошлой зимы — декабрь и январь.

”С точки зрения уборки снега ситуация стала очень серьезной, и договорные партнеры города вывели всю свою технику на улицы Таллинна, — уточнил Свет. — Следующим вызовом для нас станут ледяные дожди, которые прогнозируются на пятницу и выходные дни. По этой причине улицы города могут стать очень скользкими”.

В настоящее время главный акцент зимней уборки сделан на вывозе снега с магистралей, второстепенных улиц и дворовых территорий. В целях эффективной уборки важно, чтобы водители соблюдали временные знаки. В уборке улиц повседневно задействовано 150 единиц техники и около 40 бригад, вручную очищающих пешеходные переходы и остановки общественного транспорта.

”К настоящему моменту из города вывезено около 20 000 кубометров снега, и эти цифры каждый день растут”, — добавил Свет.

”Обращаю внимание водителей на дорожные знаки, которые устанавливаются на время уборки снега во дворах и на второстепенных улицах. Прошу четко следовать указаниям этих знаков, а при необходимости — подыскать для парковки автомобиля другое место. Все это необходимо для того, чтобы очистить от снега вашу улицу или двор, — сказал Свет. — Мы стараемся вывозить как можно больше снега, чтобы он не превратился в лед”.

”Но самые сложные погодные условия еще впереди, ведь снег мы можем вывезти, а лед — нет, — отметил Владимир Свет. — Призываю всех собственников недвижимости подготовиться к борьбе с гололедом — когда температура воздуха начнет расти, дворники и партнеры по обслуживанию должны быть готовы посыпать тротуары гранитной крошкой. Обслуживающие городские улицы предприятия проинформированы, и они готовы переключиться с вывоза снега на борьбу с гололедом”.

Пешеходы и владельцы недвижимости должны уделять особое внимание опасным сосулькам, образующимся на карнизах домов. Об опасных сосульках следует сообщать в Муниципальную полицию по телефону 14410. Муниципальная полиция может связаться с собственниками здания, чтобы объяснить, как удалить сосульки и обезопасить пешеходов. Если с владельцем недвижимости связаться не удастся, то Муниципальная полиция может установить оградительную ленту, чтобы защитить пешеходов от опасности.