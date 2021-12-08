ФОТО | На перекрестке сбили пешехода. Полиция ищет водителя и свидетелей

По предварительным данным, водитель Volkswagen двигался по улице Выру в сторону центра города, когда другой автомобиль стал совершать поворот с улицы Выру на улицу Тегури. Увидев приближающийся Volkswagen, водитель поворачивающего автомобиля остановился таким образом, что часть машины осталась на встречной полосе. Когда водитель Volkswagen попытался его объехать, машина заскользила на тротуар, где задела пешехода.