08.12.2021, 17:09
Компенсация по больничному листу со второго дня сохранится и в 2022 году
ФОТО: pixabay.com
Как в этом году, так и в следующем работодатель будет выплачивать компенсацию по больничному листу со второго по пятый день болезни, а Больничная касса — с шестого дня болезни.
По словам члена социальной комиссии Рийгикогу Ынне Пиллак, выплата компенсации по больничному листу оправдала себя как мера по предотвращению распространения коронавируса, и, поскольку пандемия еще не закончилась, продолжать ее — правильное решение.