Новости Эстонии
08.12.2021, 17:09

Компенсация по больничному листу со второго дня сохранится и в 2022 году

 
ФОТО: pixabay.com

В среду Рийгикогу принял поправку к закону, согласно которой компенсация по больничному листу со второго дня будет действовать до конца 2022 года. Продленная компенсация также распространяется на лиц, находившихся в тесном контакте с близкими, заболевшими коронавирусом, передает rus.err.

Как в этом году, так и в следующем работодатель будет выплачивать компенсацию по больничному листу со второго по пятый день болезни, а Больничная касса — с шестого дня болезни.

По словам члена социальной комиссии Рийгикогу Ынне Пиллак, выплата компенсации по больничному листу оправдала себя как мера по предотвращению распространения коронавируса, и, поскольку пандемия еще не закончилась, продолжать ее — правильное решение.