ВИДЕО | Департамент здоровья: есть реальная опасность, что "омикрон" станет в Эстонии доминирующим штаммом

Начальник отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп сообщила, что в основном случаи нового штамма были завозными из стран, отнесенных к группе риска, — например из ЮАР. Один случай связан с Дубаем, один — с Танзанией. В двух случаях неясно, где человек заразился, возможно речь идет уже об инфицировании внутри Эстонии.

Болезнь у инфицированных "омикроном" протекала до сих пор спокойно, с очень легкими симптомами. Сепп отметила: в связи с малочисленностью случаев каких-то серьезных выводов делать нельзя.

Данный штамм имеет хороший потенциал и может успешно пробивать защиту антител. Сепп в то же время подчеркнула: вакцинация всё равно является очень полезной, потому что максимально усложняет вирусу существование. Более вероятно заболевание тех, у кого уровень антител на низком уровне.

Как отмечалось и на пресс-конференции Департамента здоровья, Сепп говорит о том, что "омикрон" может стать доминирующим в Эстонии штаммом, то есть когда одновременно не менее 50% случаев заболевания было бы связано с "омикроном".

Что касается общей эпидемической ситуации в Эстонии, что можно говорить о продолжающейся тенденции спада. Некоторую тревогу, по словам Сепп, вызывает то, что коэффициент заражаемости (R) вновь стал расти в Харьюмаа и Ида-Вирумаа.

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