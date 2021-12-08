ПОДКАСТ | Тренер "Левадии" рассказал про зарплаты в футболе, зарубу с "Флорой" и адаптацию русскоговорящих в Европе

На тот момент я не нашел тех программ, какие были нужны. Когда тренировал команду 2005 года, создал свой веб-сайт, куда выкладывал тренировки. Снимал видео, загружал их туда. Недавно пытался найти этот сайт, но не нашел, наверное, удалил. Хотел посмотреть, с чего я начинал, посмеяться над собой", — вспомнил он.

"Для меня было большим плюсом мое ИТ-образование. Я один из немногих мог применять новые технологии на тренировках. У многих тренеров особенно старшего поколения владение компьютером было поверхностным. Я же даже пытался писать свой soft для тренировок, чтобы было легче вести статистику по игрокам.

Владимир родился в России, в Магадане, а в полтора года переехал в Эстонию. "Родители поехали туда на закате советского времени на заработки. Но у меня начались проблемы со здоровьем, мне не подходил местный климат. Родители говорили, что остались бы там работать, но уехали в Эстонию в 1990 году".

"В студенческие годы было так: утром шел на работу в Sportland, потом в обед на лекции, а вечером на тренировку в "Левадию". Это было сумасшедшее время", — отмечает он.

Владимир не простой тренер, у него за плечами магистратура TalTech и ИТ-образование. "Когда я стал главным тренером дубля, я сделал выбор между ИТ и футболом. Я пошел на риск, мне нравился футбол, было желание достичь максимальных задач", — добавил он. Из-за университетского опыта никогда не было проблем с обучением, постоянно проходил различные курсы, учился на опыте европейских тренеров.

"У меня всегда было стремление саморазвиваться. В самом начале мне повезло, у меня был правильный ментор, Арго Арбейтер. Он обучил меня азам, обозначил вектор, куда двигаться", — сказал Васильев в подкасте RusDelfi.

Впервые за 7 лет " Левадия " стала чемпионом. Владимир Васильев, главный тренер команды наравне с Марко Савичем, работает в системе клуба с 2016 года. В 2019 года на несколько месяцев он стал и.о. главного тренера, а летом 2020 года возглавил таллиннский коллектив. При этом в 2019 году входил в тренерский штаб Кареля Воолайда в сборной Эстонии .

"Для меня это плохая новость. Как руководство может себе такое позволить? Я с таким не сталкивался. В "Левадии" контракты минимум на год, чаще на два года. Мы хотим, чтобы игроки чувствовали себя защищенно и у них не было соблазна искать дополнительную работу. На профессиональном уровне ты не можешь позволить себе заниматься чем-то еще, кроме футбола.

Бывший российский футболист в недавнем интервью сказал , что ему выгоднее работать в "Порту Силламяэ", чем подписывать контракт с "Нарва Транс". В Нарве предлагают зарплату с марта по ноябрь, когда идет чемпионат. То есть зимой нужно искать другую работу.

"Все футболисты команд, которые бьются за топ-3, не должны подрабатывать. К сегодняшнему дню уровень зарплат в эстонском чемпионате вырос намного. Еще 4 года назад зарплаты были вдвое меньше. Если мы говорим о командах ниже шестого места, то возрастным игрокам приходится совмещать, после 25 лет они уже вряд ли попадут в команды из топ-3".

"Была смешная ситуация. Когда меня назначили главным тренером, я попросил Марко Савича, чтобы он тоже приехал. Я его давно знаю, у нас одинаковая философия, нам комфортно работать. К тому же у нас два владельца — Виктор Левада и Андрей Лешкин. Мы посмеялись, почему, если у нас два владельца, не может быть два тренера".

Как известно, у "Левадии" два главных тренера — Марко Савич и Владимир Васильев, что нетипично для большого футбола. В этом тандеме Владимир отвечает за статистику, анализ соперника, стандартные положения. Марко за психологию, мотивацию, тактику, состав.

Сейчас клуб не стоит на месте и развивается в сторону новых технологий. На тренировках уже два года летает дрон, который записывает занятия. "Мы лимитированы в бюджете. Одна технология, которую я хочу приобрести, стоит 10 000 евро. Такие деньги сложно найти. Понятно, клуб поддерживает эти идеи, но бюджет не всё позволяет. Уже все используют у стадионов большие экраны, но у нас до этого далеко. Может, европейские игры повлияют на это. Плюс есть куча других важных деталей, которые необходимей. Нам нужна своя столовая, большой тренажерный зал. Будем строить большое административное здание, баню, разминочный зал. Усилится и тренерский штаб".

Деньги для перспективного молодого игрока не должны быть на первом месте. Ты должен жертвовать чем-то, если надо, жить в общежитии, не покупать новые вещи, а сконцентрироваться только на футболе".

Васильев добавил, что средняя зарплата футболистов из топовых команд около двух тысяч евро.

Гражданство

Футболисты Никита Андреев и Евгений Харин, и многие другие сильные футболисты, могли бы выступать за сборную Эстонию, но им нужно было получить эстонское гражданство. При этом государство не повлияло на ситуацию и не поспособствовало получению паспорта ради привлечения в национальную команду качественных спортсменов.

"Есть хорошие примеры — Закария Бегларишвили. Он родился в Грузии, но переехал сюда играть и получил гражданство Эстонии. К сожалению, он один раз сыграл за сборную Грузии в товарищеском матче против как раз Эстонии. И поэтому УЕФА не позволило его зарегистрировать за нашу национальную команду. Думаю, у него были бы шансы.

Грузин выучил эстонский и говорит на нем свободно. Я думаю, если бы у Никиты и Жени было бы желание получить эстонское гражданство, то они могли бы это сделать. Это не так сложно, я знаю эти тесты, тебе не нужно углубляться в язык. Никто насильно заставлять не будет, но если есть желание — то все двери открыты".

Переезд в Европу

"Мы пытаемся устроить наших игроков за рубеж. Но после того, как мы просим совсем небольшие деньги за трансфер — многие отказываются. Сложилось мнение о наших футболистах, что они недостаточно качественные. А если даже это не так, то из принципа не хотят платить", — рассказал он.

"У нас много хороших игроков. Однако лучшие наши бомбардиры уезжали в Европу и не смогли себя там реализовать. Может, это повлияло. В целом, мне сложно объяснить, почему наши игроки не нужны клубам. Я не вижу слишком большой разницы в классе между нашими лучшими игроками и теми, кто играет в Европе. Кто-то не справляется с давлением, так как здесь у них мало конкуренции.