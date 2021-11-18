Семён Федотов. От игрока основного состава ЦСКА до монтера путей в Силламяэ

За основную команду ЦСКА он дебютировал 15 декабря 2010 года в Праге, отыграв полный матч против местной "Спарты" в рамках группового этапа Лиги Европы. На следующий год состоялся дебют в Лиге чемпионов против турецкого "Трабзонспора". Затем молодого Федотова поставили против звездного на тот момент "Анжи" с Жирковым, Буссуфой и Это’О в составе.

Втроем возили одного молодого парня, "Жирков, Буссуфа и Это’О меня просто разорвали" — говорил Семён. В итоге игрока заменили тогда на 42-й минуте. Сам Семён потом рассказывал: "ладно бы мы проигрывали, а счет-то был 1:1 — можно же было тайм дать доиграть". Этот момент сильно подкосил молодого игрока психологически.

После этой игры, он все еще оставался в обойме первой команды, прошел совместные сборы и в последний день сборов Слуцкий сказал: "Пока в дубль". Парню хотелось играть, он почувствовал вкус ЛЧ. "Вот и совершил ошибку. Ушел в ”Локо-2”, во вторую лигу. Дурак, блин"- рассказывал потом Семён. В итоге молодой игрок скитался по разным клубам низших лиг России. Все привело к тому, что парень поехал в "Калев" из Силламяэ. Эту команду спонсировал бизнесмен из Питера.

Благодаря Федотову "Калев" остался в высшей лиги Эстонии, но команду закрыли за долги и спустили в низшую лигу. Семён вернулся в Россию и после пары лет в российской второй лиге снова оказался в Силламяэ и стал играть в футзал. Тогда ему предложили трудоустроиться в порту. Федотов начал работать монтером путей, менял шпалы, брусья. Как рассказывал сам Федотов: "Е-мое, куда я попал", но со временем он освоился и даже обучал новеньких.

Потом Федотов уволился и устроился в Eesti Energia. Выучился на машиниста-обходчика по золоудалению и сероочистке. Семёна каждые полгода приглашает "Нарва Транс" из высшей лиги Эстонии, но Федотов отвечает: "А смысл идти, если там контракты — с марта по ноябрь? Потом искать халтуру на пять месяцев и ждать нового контракта. В Eesti Energia спокойнее".