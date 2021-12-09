Компенсация расходов на электричество, газ и отопление: как это будет происходить в Таллинне?

На основании документов, подтверждающих объем потребления и соответствующие затраты, ходатайствующему будет выплачено пособие в пределах 80 процентов от общей стоимости энергии, которая в случае электричества превышает 12 центов за киловатт-час, газа — 4,9 цента за киловатт-час и отопления — 7,8 цента за киловатт-час.

Пособие будет выплачиваться горожанам или семьям, чей средний нетто-доход ниже действующей черты относительной бедности. В 2022 году в случае живущего в одиночку человека этот предел будет составлять 673 евро, домохозяйства из двух взрослых человек — 1009 евро, и в случае семьи, состоящей из двух взрослых и двух детей в возрасте до 14 лет — 1413 евро.

”Это позволит подать ходатайство с наименьшими временными затратами, а также поддержит цели по предотвращению распространения коронавируса. Я также призываю горожан, которые владеют компьютером на уровне уверенного пользователя, помочь своим пожилым близким с подачей ходатайства, чтобы уберечь их от риска заражения коронавирусом”, — добавила Бешкина.

К середине января будет создана электронная среда самообслуживания для подачи ходатайств. В качестве альтернативы можно будет забронировать время приема в отделе социального обеспечения районных управ, работники которых будут помогать с подачей ходатайств.

”Цель пособия — поддержать малообеспеченные семьи при оплате стремительно возросших счетов за электричество, газ и отопление. Жители Таллинна смогут подавать ходатайства о частичной компенсации расходов, понесенных в период с сентября по март, — уточнила вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина . — Мы начнем прием ходатайств о пособии не позднее середины января — к тому времени должны быть готовы технические решения и завершено обучение дополнительного персонала. При первой возможности мы предоставим более подробную информацию о порядке подачи ходатайства. Учитывая, что в Таллинне число потенциальных получателей пособия, вероятно, превысит 15 000 семей, город должен нанять и обучить дополнительный персонал для обработки заявлений”.

В прилагаемых к ходатайству о компенсации счетах объем потребления электроэнергии должен быть указан в мегаватт-часах или киловатт-часах; объем потребления газа может быть указан в кубометрах. Если квартирное товарищество при отоплении многоквартирного дома использует электричество или газ, то также можно ходатайствовать о компенсации возросших затрат на электричество и газ, использованных для отопления. Подтвердить эти расходы можно с помощью счета квартирного товарищества, в котором наряду с бытовым потреблением отдельно указан и объем электричества (в киловатт-часах или мегаватт-часа) или газа (в кубометрах, киловатт-часах или мегаватт-часах), затраченного на отопление квартиры. При необходимости для получения этих документов можно обратиться в квартирное товарищество. Минимальная ставка пособия — 10 евро, максимальная — 500 евро в месяц в расчете на одно заявление.

Определить право на получение пособия и рассчитать его размер можно с помощью калькулятора на сайте Министерства финансов.

Выплатой пособия будет заниматься отдел социального обеспечения районной управы, на территории которой проживает человек согласно данным Регистра народонаселения.

За один раз можно ходатайствовать о получении пособия не более чем за четыре месяца. Таким образом, в целях экономии времени при желании можно ходатайствовать о выплате компенсации сразу за несколько месяцев.

Для компенсации понесенных в сентябре расходов на электричество, газ и отопление заявление необходимо подать в январе. В феврале можно подать ходатайство о возмещении расходов, которые возникли начиная с октября.

Правительство ЭР в октябре приняло решение о выплате малообеспеченным семьям пособия для смягчения последствий роста цен на энергию. Выплата компенсаций будет покрыта за счет доходов, которые Эстония получает с продажи квот на выброс CO2 Европейского союза. Как ожидается, общий объем компенсации в Эстонии составит до 37 млн евро. Исходя из решения правительства, выплатой пособия будут заниматься местные самоуправления.