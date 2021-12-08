Центрист о программе перевода школ на эстонский язык: этот документ не является постановлением правительства и не имеет законодательной силы

На днях министр образования и науки Лийна Керсна (Партия реформ) заявила, что она подготовила программу по переходу на эстонский язык обучения к 2035 году. При этом она отметила, что еще не показывала ее коалиционному партнеру — Центристской партии. Как известно, центристы против перевода школ на полное эстоноязычное обучение.

Во вторник Керсна презентовала программу комиссии по культуре Рийгикогу, которая занимается образование в стране. RusDelfi попросил председателя комиссии Ааду Муста (Центристская партия) прокомментировать встречу с министром.

”Это была рабочая встреча. Министр образования и науки Лийна Керсна представила программу, которая является рабочим документом. Многие аспекты были подвергнуты критике на заседании комиссии. Этот документ не является постановлением правительства, а рабочей программой министерства и не имеет законодательной силы", — ответил Муст.

Впервые за долгое время реформисты получили портфель министра образования и науки. Одно из главных политических обещаний партии было перевести русские школы на эстонский язык, тем самым остановить сегрегацию в обществе. Однако их коалиционные партнеры видят ситуацию по-другому.

"Центристская партия неоднократно озвучивала свою позицию по поводу образования на русском языке: мы не поддерживаем переход на эстонский язык обучения, поскольку считаем, что право выбирать язык обучения для своих детей должно оставаться за родителями. Решение подобных вопросов не должно быть прерогативой политиков.

Что важно, так это повышать качество обучения эстонскому языку в детских садах и школах, чтобы дети хорошо владели эстонским. Для этого уже сделаны конкретные шаги — во многих русских детсадах и школах работают дополнительные педагоги, чьим родным языком является эстонский. Наша конечная цель — чтобы все дети и молодые люди знали государственный язык, а этого можно добиться без перехода и изучения предметов на неродном языке", — добавил центрист.