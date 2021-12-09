Михкельсон о приоритетах внешней политики: всесторонняя поддержка Украины и жесткие санкции против режима Лукашенко

По словам председателя комиссии Марко Михкельсона, деятельности России и ситуации в Украине следует уделять пристальное внимание. Участники встречи подчеркнули, что ключевое значение имеет единство Европейского союза, солидарность с Украиной и всесторонняя поддержка свободной и успешной Украины.

Обсуждая ситуацию в Беларуси, участники встречи подчеркнули важность и необходимость введения жестких санкций. ”Мы должны продолжить поддерживать суверенитет Беларуси и требовать проведения новых, свободных и честных выборов президента в Беларуси. В настоящий момент наилучший способ оказания давления на режим Лукашенко – введение жестких и действенных санкций”, — сказал председатель комиссии по иностранным делам.

В качестве положительных аспектов Михкельсон отметил тесные двусторонние отношения Эстонии и Финляндии и активный обмен информацией между странами. Он отметил доклад о дальнейших возможностях для сотрудничества между Эстонией и Финляндией, который будет готов в феврале. Документ рассматривает состояние двусторонних отношений и предлагает новые возможности для сотрудничества.

Михкельсон также поднял вопрос о принятии решений по внешней политике и политике безопасности ЕС квалифицированным большинством, и о возможностях укрепить внешнюю политику союза и повысить скорость принятия решений и изменений в ее рамках. Участники встречи обменялись мнениями о предстоящей встрече министров иностранных дел ЕС и о председательстве Финляндии в ОБСЕ в 2025 году.