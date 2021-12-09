Количество работников в стартапах Эстонии увеличилось более чем на тысячу(1)
Руководитель Startup Estonia Эве Петерсон отметила, что в прошлом году можно было видеть замедление темпов найма в стартапах, поскольку международный коронакризис повлиял на эстонские стартапы, ориентированные на международные рынки. Но на сегодняшний день сектор стартапов окончательно оправился от неудач. ”Эстонские стартапы адаптировались к коронакризису и успешно вышли из него. Третий квартал подряд мы наблюдаем восстановление и рост темпов найма персонала. Это показывает как хорошую адаптируемость наших стартапов, так и их зрелость в более широком смысле”, — сказала Петерсон.
За первые три квартала этого года эстонские стартапы заплатили эстонскому государству в общей сложности 90,3 миллиона евро налогов на рабочую силу, что на 24% больше, чем по состоянию на конец 3-го квартала 2020 года, когда налогов на рабочую силу было в общей сложности уплачено 73 миллиона евро.
Крупнейшим плательщиком налогов на рабочую силу снова стал флагман эстонского стартап-сектора Bolt, компания заплатила в общей сложности 13,3 миллиона евро налогов на рабочую силу за работников в Эстонии. За Bolt следуют Wise (12,9 миллиона евро), Paxful (3,9 миллиона евро), Veriff (3,8 миллиона евро) и Starship Technologies (2,6 миллиона евро).
Предприятия, входящие в топ-20 работодателей сектора стартапов сегодня нанимают 55% всех сотрудников, по состоянию на конец третьего квартала в этих стартапах работало 4234 человека.
По состоянию на конец 3-го квартала этого года крупнейшим работодателем в секторе стартапов Эстонии был Wise. В компании работало 1157 сотрудников, а по сравнению с концом прошлого года количество сотрудников Wise увеличилось на 228 человек. Второе место занимает Bolt (932 сотрудника, на 249 человек больше, чем в прошлом году). На третьем месте оказался Swappie, количество сотрудников которого за три квартала этого года увеличилось с нуля до 346 человек. За тройкой лидеров следуют Veriff (277 сотрудников) и Starship Technologies (178 сотрудников).
Согласно статистике Startup Estonia, эстонские стартапы платят почти вдвое более высокую зарплату, чем в среднем по Эстонии. ”Мы не собираем квартальные данные о заработной плате в стартапах, а более подробный отчет мы сделаем в начале нового года, но мощный рост выплачиваемых зарплат дает сигнал о том, что, помимо количества сотрудников, в стартапах Эстонии увеличились и зарплаты”, — добавила Петерсон.
Средняя брутто-зарплата в стартапах Эстонии в прошлом году достигла 2398 евро, что почти вдвое превышает среднюю зарплату в Эстонии. Среднестатистический сотрудник эстонского стартапа — молодой специалист высшего уровня с высшим образованием. 36% сотрудников эстонских стартапов — женщины и 64% — мужчины. Иностранцы составляют примерно пятую часть работников стартапов Эстонии. По данным прошлого года, 59% сотрудников эстонских стартапов имели высшее образование.
Программа Startup Estonia (номер проекта EU50651) финансируется из средств Европейского фонда регионального развития.