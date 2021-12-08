Коалиция обсудит три предложения по снижению цены электроэнегрии. В чем они заключаются?

Новые варианты прибавятся к принятым на данный момент правительством мерам. Ранее правительство уже решило остановить повышение акцизов, сократить плату за сетевое обслуживание в два раза и компенсировать рост цен семьям с низким доходом.

Коалиция обсудить следующие три шага, которые Ратас считает реальными:

1. Снижение налога с оборота

Решение предусматривает снижение налога с оборота на газ, электричество и комнатное тепло до конца отопительного периода. С 1 января по 30 апреля на энергоносители действовала бы налоговая ставка 9%, которая сейчас составляет 20%. В результате ежемесячные счета потребителей сократились бы на 10%.

2. Компенсация роста цен для людей со средним доходом

Данная мера предусматривает расширение компенсации, чтобы ее получали не только семьи с низким доходом, но и со средним. То есть, ходатайствовать о компенсацию смогут и те, кто живет над чертой сравнительной бедности, на период начиная с сентября и до апреля или мая. Такая мера позволила бы почти половине домохозяйств Эстонии компенсировать почти 80% повышения расходов на электричество, газ и отопление, а счета уменьшились бы на 30–40%.

3. Компенсация биржевой цены для производителей электроэнергии

Такая компенсация была бы предназначена для предприятий, которые производят электроэнергию для эстонского рынка. Таким образом была бы гарантирована стабильная цена электричества.