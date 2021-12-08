Утверждены старейшины районов Таллинна. Новый старейшина — только в одном районе

”Старейшины, которые продолжат свою работу, уже сумели многое сделать для жителей своего района, были инициированы крупные, а также небольшие проекты, и работа над ними продолжится, — подчеркнул Кылварт. — Для нового старейшины Нымме также была подготовлена прочная основа, чтобы руководить этим зеленым историческим районом и беречь его. Наша общая цель — чтобы городское пространство Таллинна стало более дружелюбным, а каждый его житель был ценен”.