Кампания PAI получила рекордное пожертвование в поддержку медсестер и работников по уходу

Кроме того, Tele2 запустила платные линии для сбора пожертвований, которые будут открыты до конца года, и приглашает своих клиентов и партнеров поддержать инициативу PAI и поблагодарить медсестер и работников по уходу.

По словам одного из инициаторов кампании Pai, руководителя Фонда поддержки Курессаареской больницы Сийри Раннама, вклад Tele2 и призыв жертвовать деньги по телефону приблизит общую сумму пожертвований к 700 000 евро. Благодаря этой поддержке медсестры и работники по уходу смогут уделить время себе в туристических, культурных и развлекательных местах по всей Эстонии, присоединившихся к инициативе PAI. Карты PAI можно использовать до 31 марта 2022 года.

”Крупное пожертвование Tele2 примечательно как своим размером, так и призывом помочь, но самым трогательным стало то, что предприятие решило предпочесть пожертвование своей традиционной рождественской кампании. Одной из основных целей инициативы PAI было привлечь внимание к общему положению медсестер и работников по уходу. Кризис длится два года, и только сейчас мы наблюдаем появление каких-либо дискуссий о необходимости ценить эти столь нужные рабочие места. Решение Tele2 является новаторским и знаковым, что позволит нам порадовать наших медсестер и работников по уходу и послужит примером для других предприятий”, — сказала Раннама.