Кампания PAI получила рекордное пожертвование в поддержку медсестер и работников по уходу
Инициатива PAI, созданная в поддержку работающих в эстонской системе здравоохранения медсестер и работников по уходу, смогла привлечь рекордное единоразовое пожертвование — компания Tele2 выделила 55 000 евро в поддержку медсестер. Общая сумма, собранная в рамках инициативы, составляет порядка 670 000 евро.
Кроме того, Tele2 запустила платные линии для сбора пожертвований, которые будут открыты до конца года, и приглашает своих клиентов и партнеров поддержать инициативу PAI и поблагодарить медсестер и работников по уходу.
По словам одного из инициаторов кампании Pai, руководителя Фонда поддержки Курессаареской больницы Сийри Раннама, вклад Tele2 и призыв жертвовать деньги по телефону приблизит общую сумму пожертвований к 700 000 евро. Благодаря этой поддержке медсестры и работники по уходу смогут уделить время себе в туристических, культурных и развлекательных местах по всей Эстонии, присоединившихся к инициативе PAI. Карты PAI можно использовать до 31 марта 2022 года.
”Крупное пожертвование Tele2 примечательно как своим размером, так и призывом помочь, но самым трогательным стало то, что предприятие решило предпочесть пожертвование своей традиционной рождественской кампании. Одной из основных целей инициативы PAI было привлечь внимание к общему положению медсестер и работников по уходу. Кризис длится два года, и только сейчас мы наблюдаем появление каких-либо дискуссий о необходимости ценить эти столь нужные рабочие места. Решение Tele2 является новаторским и знаковым, что позволит нам порадовать наших медсестер и работников по уходу и послужит примером для других предприятий”, — сказала Раннама.
По словам директора по маркетингу Tele2 Инес Эстрин, ценности их компании — это смелость, забота, страсть и доверие, которые не просто слова на сайте, а основа для реальных действий. ”Мы решили отказаться от нашей традиционной рождественской кампании и вместо этого поддержать медсестер и работников по уходу, которые неустанно трудятся на протяжении всего коронакризиса. Мы призываем и другие предприятия последовать этому примеру”, — сказала Эстрин и добавила, что помимо фирм совершать пожертвования приглашаются и частные лица. ”Чтобы всем было просто и удобно поддержать медсестер и работников по уходу, мы открыли три линии для пожертвований в размере 5, 10 и 50 евро соответственно. На линию для пожертвований могут звонить абоненты всех операторов”, — добавила Эстрин.
По состоянию на начало недели в рамках инициативы PAI было собрано 668 154 тысячи евро. Помимо Tele2, крупнейшими жертвователями инициативы являются эстонская компания финансовых технологий IuteCredit и частное лицо Олав Мийл.
В общей сложности кампанию PAI поддержали 4910 жертвователей, из которых 4725 — физические лица и 185 — предприятия.
Кампанию PAI инициировали около 200 людей и компаний в апреле этого года с целью поблагодарить и отметить медсестер и работников по уходу, которые трудятся в системе здравоохранения Эстонии. Партнером кампании PAI является Союз медсестер Эстонии, при координации которой комплекты карточек PAI стоимостью 50 евро были вручены 14 365 медсестрам и работникам по уходу по всей Эстонии.
Карты получили все медсестры и работники по уходу, которые выразили такое желание. Миссия инициаторов кампании заключалась в том, чтобы объединить медицинских работников и поставщиков услуг из наиболее пострадавших от пандемии секторов внутреннего туризма, развлечений и культуры.
Номера линий для пожертвований:
- 9000030 — 5 € / звонок;
- 9000031 — 10 € / звонок;
- 9000032 — 50 € / звонок.