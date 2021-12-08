Пьяные посетители устроили в казино дебош. Один из нарушителей бросил в охранника нож

В Таллинне патрульный экипаж G4S отреагировал на поступивший из казино сигнал паники: там общественный порядок нарушили двое нетрезвых мужчин. Когда охранники прибыли на место происшествия, один из нарушителей выхватил строительный нож, стал размахивать им, а затем бросил нож в направлении охранников. Он промахнулся. С помощью вскоре прибывшей полиции мужчины были задержаны.

В тартуском торговом центре нападению подвергся охранник, поспешивший на помощь продавцам. Нетрезвый мужчина хотел купить в магазине алкоголь, но продавцы отказались обслуживать его. Находившийся на месте охранник стал выводить мужчину из магазина — в ответ тот проявил агрессию и ударил охранника кулаком в лицо. Мужчину задержали и доставили в комнату охраны. Прибывшая на место происшествия полиция увезла задержанного с собой.

”На прошлой неделе было еще несколько случаев, когда люди проявляли агрессию по отношению к охранникам. Например, на Таллиннском автовокзале охраннику пришлось вывести из автобуса агрессивного мужчину, а в одном из тартуских кафе охранник остановил человека, напавшего на сотрудника кафе. Более чем за 20 лет работы в G4S я не видел столь массового агрессивного поведения”, — отметил директор центра обслуживания и управления G4S Рейко Тяэкер.