Кая Каллас о заоблачных ценах на электричество: снижение НСО — не панацея

"Сейчас в самом деле неординарные холода и чрезвычайно высокие биржевые цены на электричество. В четверг мы обсудим в правительстве эти темы", — сказала Каллас и уточнила, что на обсуждение приглашены представители энергетических предприятий Eleringi и Eesti Energia, а также чиновники Министерства экономики и коммуникаций.

"Речь идет о сфере ответственности министра экономики, и он должен предложить правительству различные решения и пояснить, имеем ли мы дело с долгосрочной проблемой или она краткосрочная, и ее нужно просто пережить", — сказала Каллас.

Снижение налога с оборота (НСО) на электроэнергию, по мнению Каллас, не является оптимальным решением.

"В каком-то смысле высокие цены заставляют больше думать об энергосбережении, и снижение НСО не является долгосрочным решением, которое обязательно будет работать".

К тому же Каллас отметила, что мы говорим всё-таки о половине потребителей, у которых заключены договоры по гибким (биржевым) ценам. Другую половину эти высокие цены напрямую не касаются.

Премьер также отметила, что правительство со своей стороны уже пытается помочь: отложено повышение акцизов на электричество, будут выплачены компенсации малообеспеченным (для 70 000 семей компенсируют рост цен в пределах 80%).

Нынешний рекордный рост стоимости электричества премьер-министр объясняет стечением ряда обстоятельств. "Холодная зимняя погода, низкая производительность ветрогенераторов из-за маловетреной погоды, высокая стоимость на CO2, технические проблемы на электростанциях Балтийских стран. Что касается последних, то за пару дней они будут решены, и это должно в свою очередь потянуть цену вниз".