В центре Таллинна появится аллея светящихся дубов. Приходите на праздничное открытие!

”Световые инсталляции в виде дубов, посвящённые столетию Эстонской Республики, ранее находились во всех районах города, а в прошлом году были привезены в Тоомпарк в знак единства Таллинна. В четверг вечером стоит всей семьей прийти к пруду Шнелли, чтобы проникнутся рождественской атмосферой. В этот вечер пройдет торжественное открытие дубовой аллеи, во время которого прозвучит красивая музыка и найдется место для мистической огненной магии. Если надеть теплую одежду и зимние сапоги, то даже морозная погода не будет помехой. Поэтому ждем всех!” — сказала Моника Хауканымм.

Зажжение огней пройдет под аккомпанемент ансамбля CAMPANELLI и их магически звучащих колокольчиков. Захватывающее мистическое огненное представление покажет театр огня Zerkala. В конце представления зрителей ждет согревающий душу сюрприз. Пришедшим на место также предложат небольшое сладкое угощение и горячий напиток. Лучше всего за происходящим наблюдать внизу у пруда, так как именно тут пройдет как музыкальное выступление, так и огненное шоу и открывается красивый вид на иллюминированные дубы.

Вход на мероприятие свободный и, согласно действующим ограничениям, не требует проверки паспортов вакцинации. Однако если вы чувствуете, что заболеваете, то просим отказаться от посещения мероприятия. Желаем здоровья!