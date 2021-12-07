Голосование по народному бюджету Таллинна: задачу-минимум выполнили два района из восьми

Вплотную к выполнению квоты подошли также в Пыхья-Таллинне, в этом районе уже набрано 97 процентов голосов от необходимого минимума.

Голосовать за идеи Народного бюджета можно до полуночи воскресенья, 12 декабря. К утру вторника, 7 декабря, в Таллинне уже проголосовали 5653 человека.

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет напоминает, что жители столицы могут до конца этой недели проголосовать за 132 идеи Народного бюджета, призванные сделать городское пространство более привлекательным и безопасным. «Народный бюджет – это еще и реальный инструмент для того, чтобы получить обратную связь жителей столицы. Понять, каким они хотят видеть свой город в будущем, и насколько сами готовы активно принимать участие в процессах принятия решений», - подчеркнул Свет.

Для того, чтобы голосование по Народному бюджету было признано состоявшимся, в каждом районе установлены минимальные квоты по количеству проголосовавших жителей. В самом крупном районе Таллинна за идеи Народного бюджета должно проголосовать не менее 1500 зарегистрированных там жителей, в Хааберсти, Кесклинне, Мустамяэ и Пыхья-Таллинне – не менее 1000 в каждом, а в Кристийне, Нымме и Пирита – как минимум по 500 жителей. Жители преодолевших эти квоты районов могут быть уверены, что набравшие большинство голосов идеи будут там реализованы.

В восьми районах города на голосование поступило в общей сложности 132 идеи. Треть прошедших на голосование идей касается городской среды, одна пятая – детей и молодежи, и еще одна пятая – улучшения спортивной инфраструктуры. Ознакомиться с идеями можно здесь.