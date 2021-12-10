В Эстонии цены растут быстрее, чем доходы

Потребительская корзина в ноябре выросла на 9% в годовом исчислении. Рост был обусловлен повышением цен на энергоносители и продукты питания. Цены растут как под влиянием спроса, так и под влиянием предложения. С одной стороны, у производителей выросли затраты: энергия, сырьё, заработная плата. С другой стороны, спрос на товары и услуги в настоящее время очень высок, что, в свою очередь, позволяет ценам расти.

Ускорение роста цен в ноябре было ожидаемо. В декабре рост цен, вероятно, ещё более ускорится. Ожидается, что весной следующего года рост цен ослабнет, поскольку спрос на энергоносители к концу отопительного сезона снижается.

Удорожание энергоносителей приводит к росту цен



Почти половина 9% роста цен была обусловлена удорожанием энергоносителей. За год цены на электроэнергию выросли примерно наполовину. Биржевая цена на электроэнергию в ноябре была в три раза выше, чем годом ранее. Обслуживание генерирующих мощностей и холодная погода подтолкнули цены на электроэнергию к новым максимумам в начале декабря. Кроме того, выросли цены на газ и другое топливо. Swedbank ожидает, что цены на энергоносители останутся высокими до весны, поскольку спрос на энергию высок, а предложение ограниченно.

Рост производственных затрат привёл к повышению цен на продукты питания. Мировые цены на продовольствие достигли самого высокого уровня за последнее десятилетие. Это связано с высоким спросом и сокращающимися запасами.

Рост цен опережает рост доходов



Быстрый рост цен снижает покупательную способность населения в реальном выражении. Чистая заработная плата клиентов Swedbank в последние месяцы росла меньше, чем цены, на 5–6% в годовом исчислении. В третьем квартале средняя пенсия выросла на 6 процентов. Оценка семьями своего экономического положения ухудшилась в последние месяцы. В то же время потребление продолжает активно расти. Оборот внутренних платежей трёх крупнейших банков был на 40 процентов выше в октябре и примерно на четверть выше в ноябре, чем годом ранее.

Рост цен относительно равномерен для всех уровней доходов. Более бедные семьи больше всего страдают от повышения цен на электроэнергию и отопление, в то время как более состоятельные домохозяйства — от повышения цен на топливо. Именно семьи с низким доходом больше всего страдают от быстрого роста цен. В нижней части шкалы заработной платы доходы в этом году росли гораздо медленнее, чем в верхней.