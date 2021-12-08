В следующем году Таллинн сфокусируется на услугах, связанных с душевным здоровьем

”В условиях коронакризиса особого внимания требуют профилактика и смягчение проблем, связанных с душевным здоровьем. Исходя из этого в следующем году мы повысим доступность услуг этой сферы. В числе прочего, на программу поддержки и развития молодежи, которая направлена на лиц в возрасте от 12 до 24 лет, страдающих от проблем с душевным здоровьем или испытывающих прочие жизненные трудности, в следующем году из городского бюджета будет выделено дополнительно 460 000 евро. С помощью этих средств планируется поддержать выход из проблемной ситуации посредством заполнения досуга, а также школьного и рабочего времени. В текущем году эта инициатива прошла в Таллинне успешное пилотирование, и в 2022 году поддержку смогут получить не менее 150 молодых людей, — отметила вице-мэр Бетина Бешкина. — Наряду с этим мы также повысим доступность прочих услуг, потребность в которых увеличилась”.