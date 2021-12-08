В следующем году Таллинн сфокусируется на услугах, связанных с душевным здоровьем(1)
В бюджете сферы социального обеспечения и здравоохранения города Таллинна особое внимание уделяется услугам, направленным на профилактику и смягчение проблем, связанных с душевным здоровьем.
”В условиях коронакризиса особого внимания требуют профилактика и смягчение проблем, связанных с душевным здоровьем. Исходя из этого в следующем году мы повысим доступность услуг этой сферы. В числе прочего, на программу поддержки и развития молодежи, которая направлена на лиц в возрасте от 12 до 24 лет, страдающих от проблем с душевным здоровьем или испытывающих прочие жизненные трудности, в следующем году из городского бюджета будет выделено дополнительно 460 000 евро. С помощью этих средств планируется поддержать выход из проблемной ситуации посредством заполнения досуга, а также школьного и рабочего времени. В текущем году эта инициатива прошла в Таллинне успешное пилотирование, и в 2022 году поддержку смогут получить не менее 150 молодых людей, — отметила вице-мэр Бетина Бешкина. — Наряду с этим мы также повысим доступность прочих услуг, потребность в которых увеличилась”.
Городской бюджет на 2022 год предусматривает выделение 115 000 евро на услугу медицинской бригады домашних визитов для детей в возрасте до 12 лет, которая обеспечивает лучшую доступность врачебной помощи детям по выходным дням и в государственные праздники.
Чтобы дети и родители могли как можно быстрее получить необходимую помощь в рамках различных услуг семейной поддержки, в бюджете города Таллинна на 2022 год выделено дополнительно 240 000 евро. За счет этих средств планируется улучшить как доступность услуги детской психологической помощи, так и психологического консультирования и терапии для семей с детьми, а также предотвратить семейное насилие на максимально ранней стадии.
На повышение доступности услуги психологического консультирования после травматического события или несчастного случая, а также оказание помощи, направленной на выход из повседневных кризисных ситуаций, бюджетом предусмотрены дополнительные средства на оказание кризисной помощи в объеме 60 000 евро. Кризисная помощь предусмотрена и для специалистов в области социальной работы и здравоохранения, нагрузка на которых особенно увеличилась из-за коронакризиса.
На услугу социального транспорта для людей с ограниченными возможностями в бюджете на 2022 год предусмотрено 2,6 млн евро. Благодаря этим средствам 1670 горожан смогут повседневно добираться до места учебы или работы, попечительского учреждения и прочих мест оказания публичных услуг. Услуга социального таксоизвоза предусмотрена для 1762 человек, которые в силу ограниченных возможностей не могут пользоваться личным или общественным транспортом.
На расширение услуги личного помощника и повышение часовой ставки оплаты услуг личных помощников в городском бюджете на следующий год предусмотрены дополнительные средства в объеме 119 000 евро, с помощью которых финансирование услуги личного помощника вырастет до 804 000 евро. Услугой личного помощника пользуются около 200 жителей Таллинна, нуждающихся в помощи при повседневной деятельности. Повышение часовой ставки упростит поиск новых помощников.
В следующем году самой крупной инвестицией в области здравоохранения станет подготовка к строительству Таллиннской больницы, на которую предусмотрено 13,5 млн евро. Проектирование больницы началось в текущем году, основной проект должен быть готов в начале 2024 года. Проектированием Таллиннской больницы совместно занимаются предприятия ATIproject и 3TI Progetti. В июне этого года Таллиннское городское собрание утвердило детальную планировку Таллиннской больницы, завершилась разработка предварительного проекта медицинских технологий. 2,2 млн евро из инвестиций планируется покрыть из средств городского бюджета, 11,3 млн евро — за счет пособия Европейского союза. Также город выделит 1,2 евро млн евро на покрытие накладных расходов Таллиннской больницы.
Согласно планам, будет построено новое здание Паэского отделения опорного центра ”Кяо”, где оказываются услуги взрослым людям с тяжелой и глубокой степенью нарушения интеллекта и комплексными недостатками здоровья. В бюджете 2022 года на проектирование здания заложено 300 000 евро. Согласно бюджетной стратегии на 2022–2025 годы, общая стоимость строительства составит 5 млн евро. Современные архитектурные решения и логичная планировка здания позволят обеспечить комплексную и доступную среду. Отвечающие потребностям помещения для групп и кабинеты для проведения терапии будут способствовать применению современных возможностей ухода и терапии. В настоящее время центр располагается в амортизированных помещениях бывшего детского сада, который был построен в 1985 году.
Для Таллиннского центра защиты детей планируется построить два новых здания по адресу Риви, 3. На проектирование зданий в бюджете 2022 года заложено 240 000 евро. Согласно бюджетной стратегии на 2022–2025 годы, общая стоимость строительства составит 3 млн евро. С целью повышения качества услуги, улучшения бытовых условий, а также создания дополнительных мест для 6-10 детей, будет построено новое здание детского приюта. По этому же адресу планируется создать 12 мест для детей с зависимостями и нарушениями поведения, лишенных поддержки семьи. Это позволит обеспечить безопасную и поддерживающую среду для детей и молодежи на период от 6 до 12 месяцев, в то время как психиатрические клиники могут предлагать помощь на протяжении 1–2 недель.
В ближайшие годы планируется улучшить общее состояние здания Таллиннского семейного центра и построить чердачный этаж по адресу ул. Асула, 11 — на проектирование в бюджете 2022 года запланировано 200 000 евро. Согласно бюджетной стратегии на 2022–2025 годы, общая стоимость работ по реновации составит 1,77 млн евро. Таллиннский семейный центр предлагает комплекс городских услуг, направленных на семьи с детьми, в том числе психологические консультации. Цель — повысить доступность помощи семьям, находящимся в группе риска.
Запланировано строительство нового модульного здания центра терапии средой Таллиннского детского дома. В нем смогут проживать шесть детей с нарушениями поведения, которые нуждаются в приватной и поддерживающей среде. На эти цели в бюджете следующего года заложено 350 000 евро. Также бюджет предусматривает выделение 580 000 евро для создания новых домов семейного типа на 12 мест по адресу Кюннапуу, 116.