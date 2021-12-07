ФОТО | В Пирита начался вывоз снега(4)
В Пирита с дорог и улиц будет вывезен снег. В связи с этим жителей просят соблюдать временные дорожные знаки и не парковать автомобили на этих участках улицы.
”Из-за сильных снегопадов управа Пирита в дополнение к организованной городом центральной уборке снега заказала дополнительный вывоз снега с внутриквартальных дорог и улиц района. В первую очередь снег будет вывезен с улиц, на которых уже образовались такие высокие снежные завалы, что они затрудняют движение и делают его опасным. Кроме того, в некоторой степени будет вывезен снег с окрестностей детских учреждений, — сказал Тынис Лийнат. — Сегодня в Маарьямяэ и возле школы Меривялья работают две снегоуборочные бригады”, — добавил он.
”Чтобы работа была выполнена быстрее, управа района просит автовладельцев во время уборки и вывоза снега парковать машины на участке или в другом месте. Просим также следить за временными дорожными знаками”, — сказал Тынис Лийнат.
Работы выполняют предприятия Fortikus Eesti OÜ и Keskkonnahooldus Eesti OÜ.
Жители могут предоставлять оперативную информацию о ситуации со снегом на дорогах и улицах в районе по ссылке обслуживающих работ на домашней странице района Пирита.