ФОТО | В Пирита начался вывоз снега

”Из-за сильных снегопадов управа Пирита в дополнение к организованной городом центральной уборке снега заказала дополнительный вывоз снега с внутриквартальных дорог и улиц района. В первую очередь снег будет вывезен с улиц, на которых уже образовались такие высокие снежные завалы, что они затрудняют движение и делают его опасным. Кроме того, в некоторой степени будет вывезен снег с окрестностей детских учреждений, — сказал Тынис Лийнат. — Сегодня в Маарьямяэ и возле школы Меривялья работают две снегоуборочные бригады”, — добавил он.