ЧП и криминал
07.12.2021, 15:55

Распитие спиртного в компании закончилось для мужчины в больнице. Полиция задержала троих подозреваемых

 
Vägivald
Foto: Tanel Meos

В понедельник в Валга в ходе распития спиртных напитков ранение острым предметом получил один из участников компании, сообщила Лыунаская префектура.

6 ноября полиция получила вызов в квартиру дома по улице Кеск, где в ходе совместного распития алкоголя 46-летнего мужчину ударили острым предметом.

Скорая помощь доставила мужчину в больницу. Полиция задержала на месте происшествия в качестве подозреваемых троих мужчин.

Все обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье, предусматривающей ответственность за причинение телесных повреждений.

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