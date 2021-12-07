Распитие спиртного в компании закончилось для мужчины в больнице. Полиция задержала троих подозреваемых

6 ноября полиция получила вызов в квартиру дома по улице Кеск, где в ходе совместного распития алкоголя 46-летнего мужчину ударили острым предметом.

Скорая помощь доставила мужчину в больницу. Полиция задержала на месте происшествия в качестве подозреваемых троих мужчин.

Все обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье, предусматривающей ответственность за причинение телесных повреждений.