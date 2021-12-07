Новости Эстонии
07.12.2021, 14:35

Истребители союзников произведут серию полетов на малых высотах над Эстонией

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ФОТО: Kaitseväe peastaap

На этой неделе размещенная на авиабазе Эмари пара истребителей F-16 ВВС Бельгии проведет серию тренировочных полетов на малых высотах. Тренировки будут проходить с 7 по 10 декабря включительно.

Полеты на предельно малых высотах, но не ниже 152 метров, будут производится в промежутке между 13:00 и 14:00 в небе над юго-западной, южной, восточной и центральной Эстонией. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов.

Тренировочные полеты союзников проводятся в строгом соответствии с эстонским законодательством, они также согласованы с Транспортным департаментом и Lennuliiklusteeninduse AS.

Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 2004 года. Участвующие в миссии воздушной полиции самолеты размещены на авиабазе Шауляй в Литве и авиабазе Эмари в Эстонии. На данный момент эстонское небо находится под охраной истребителей F-16 ВВС Бельгии.

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