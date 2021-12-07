НАГЛЯДНО | Рекордные цены на электроэнергию: сколько стоит вскипятить воду, пропылесосить или постирать белье?

Издание Ärileht выяснило, во сколько встанет использование домашней техники, если платить за мегаватт по цене 1000 евро.

Кликните на наименование домашнего прибора и вы увидите, насколько дорого обойдется его использование.

На рисунке даны три цены: если воспользоваться раз в день; ежедневно в течение недели; ежедневно в течение месяца.

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Если сегодня с утра вы испекли творожную запеканку, то, вероятно, заплатили за электричество больше, чем за входящие в запеканку ингредиенты, пишут "Деловые ведомости" со ссылкой на Äripäev.

Издание подсчитало, что если вы планируете отапливать свою квартиру в течение всего дня с помощью электрического радиатора мощностью 2000 Вт, то заплатите за это 22,5 евро.

Если зажечь 100-ватную лампочку в 7 утра и выключить свет в 23 часа, то вы заплатите за это около 1,5 евро.

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При этом выясняется, что большинство стран Европы наслаждаются значительно более дешевым электричеством, чем в Эстонии. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.