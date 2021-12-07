В пятницу ночью будет не повеселиться? Позиция научного совета сдвинула обсуждение отмены ограничений на четверг

"Так как научный совет относится осторожно, то обсудим в четверг. Выслушаем их более тщательно", — сообщил Ааб насчет обсуждения отмены ограничений.

Вчера научный совет дал понять, что не рекомендует сейчас снимать ограничения. По их мнению, с этим нужно подождать как минимум еще неделю.

"Сейчас весь мир осторожен. Штамм "Омикрон" уже попал и в Эстонию. Подождем-посмотрим, какая еще информация поступит. Возможно, что не стоит волноваться, но в этом нельзя быть уверенным", — сказала профессор математической статистики Криста Фишер Delfi.

По словам Ааба, позиция экспертов насчет мероприятий, которые требуют наличие ковид-справки, но проходят на открытом воздухе, менее строгая.