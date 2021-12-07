В центре Таллинна состоится бесплатный концерт Адвента

”Недавно начался период Адвента, скоро наступит Рождество и поэтому пришло время создать себе праздничное настроение. В этом поможет концерт Адвента в Кесклинне. Мы хотели бы подарить горожанам с помощью концерта хорошие эмоции и пожелать спокойного праздничного времени”, — сказала Моника Хауканымм.

На концерте, продолжительность которого составит около часа, трио исполнит как известные песни из своего творчества, так и традиционные рождественские и зимние песни.

Двери открываются в 17.20. Вход на концерт бесплатный, но в соответствии с установленными правительством ЭР ограничениями при входе будут проверяться COVID-сертификаты и документы, удостоверяющие личность. Советуем прийти на концерт заранее. На общественном мероприятии, проходящем в закрытом помещении, также обязательно носить маски.