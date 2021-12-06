Эстонские военные проинспектировали псковских десантников

Инспекция эстонской делегации началась 30 ноября с посещения расквартированной во Пскове 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, после чего продолжила проверку на территориях 25-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 15-й бригады армейской авиации. Помимо этого, инспекционная группа посетила ряд полигонов Западного военного округа.

В этом году российская сторона воспользовалась правом проведения проверки в эстонских воинских частях дважды, тем самым Эстония выполнила свои международные обязательства.

Венский документ 2011 года — соглашение между странами-участницами Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ), направленное на укрепление доверия и безопасности. Подписантами документа являются 57 стран Европы, Центральной Азии и Северной Америки.

Положения договора позволяют сторонам проводить внезапные проверки военных объектов на территории стран-участниц соглашения на предмет соблюдения достигнутых договоренностей. Инициаторы проверки сообщают о намерении провести инспекцию за пять суток до ее начала, принимающая сторона обязывается предоставить доступ к военным объектам на 48 часов.