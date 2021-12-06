Экономика
06.12.2021, 18:09

Популярное кафе закрылось на сутки в знак протеста против высоких цен на электричество

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Ирис Кюбарсепп, Ärileht
ФОТО: Скриншот

Популярное в Раквере кафе-бургерная Grillers решила в знак протеста против высоких цен на электроэнергию закрыть на день свои двери.

По словам руководителя расположенного в самом центре Раквере заведения Айво Тимма, высокие цены на свет сильно осложнили жизнь малых предпринимателей.

Он надеется, что этот посыл услышит и правительство, но сомневается, что их акция что-то изменит.

Тимм также не исключает, что в будущем акцию могут повторить, пишет Ärileht.

Объявление на дверях Grillers:

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