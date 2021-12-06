06.12.2021, 18:09
Популярное кафе закрылось на сутки в знак протеста против высоких цен на электричество(5)
ФОТО: Скриншот
Популярное в Раквере кафе-бургерная Grillers решила в знак протеста против высоких цен на электроэнергию закрыть на день свои двери.
По словам руководителя расположенного в самом центре Раквере заведения Айво Тимма, высокие цены на свет сильно осложнили жизнь малых предпринимателей.
Он надеется, что этот посыл услышит и правительство, но сомневается, что их акция что-то изменит.
Тимм также не исключает, что в будущем акцию могут повторить, пишет Ärileht.
Объявление на дверях Grillers: