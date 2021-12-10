На лето для посетителей пляжа Штромки есть хорошая и плохая новость

Прежде всего, ведомство выяснило наиболее вероятные источники загрязнения воды пляжа: по мнению департамента,ими являются ручей Мустйые и ливневые стоки Рокка-аль-Мааре.

Первичная обработка данных мониторинга показывает, что эти два источника, несущие свои воды в залив, обуславливают на южном его побережье высокое содержание кишечной палочки (Escherichia coli) и энтерококков, которые являются в отношении качества воды для купания потенциальными загрязнителями.

"Уровень загрязнения на южной окаёмке Коплиского залива, по видимому, постоянно высокий. Это загрязнение больше всего влияет на южную часть места для купания, распространяясь оттуда на среднюю часть и реже — на северную часть", — сказано в анализе Департамента здоровья.

На основании моделирования ветров в заливе Копли и водных потоков департамент считает очень вероятным распространение возникающего в южной части залива загрязнения до Пельгуранна. При этом департамент отмечает, что на распространение загрязнения могут влиять растительность в дельте сброса ливневых стоков и ручья Мустйыэ, а также возникающие при колебании уровня воды песчаные островки.

Для части пляжа будет та же рекомендация — "не купаться"

Исходя из сказанного, Департамент здоровья подготовил обновленную рекомендацию для районной управы: рассмотреть перенос места для купания из южной части в северную, которая находится в стороне от источников загрязнения.

Хорошая новость состоит в том, что весь пляж закрывать не будут. Но нужно будет вывесить информационные таблички с информацией и рисунком, где "купаться не рекомендуется".

Эта информация должна находится в южной части пляжа то того времени, пока не будет найдено решение по ограничению фекального загрязнения и улучшения качества воды.

К тому же Департамент здоровья рекомендует районной управе проводить мониторинг качества воды в местах для купания по всей каёмке южной части залива, так как есть опасность и более масштабного загрязнения.