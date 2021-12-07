Осторожно, мусорные мошенники! Ваш мусор могут просто бросить в лесу вместо свалки(2)
По словам старшего инспектора Ида-Вирусского бюро осуществления надзора Департамента окружающей среды Кристиана Таро зачастую люди становятся жертвами мошенников. ”В таких случаях осуществляющее услугу строительного или крупногабаритного мусора вывоза лицо берет деньги за услугу, однако в итоге вместо пункта приема отходов забранный мусор отвозят либо в лес, либо в какое-либо другое не предназначенное для этого место”, пояснил Таро.
Однако за попавший подобным образом в ненадлежащее место мусор ответственен прежде всего сам владелец, передавший свой мусор третьему лицу. ”Образовавшиеся отходы следует передавать предприятию, у которого имеется разрешение на обращение с отходами. Если передаете свой мусор предприятиям, у которых отсутствует советующее разрешение, то вместе с этим возрастает риск того, что мусор окажется в ненадлежащем месте, однако ответственность за это будете нести вы сами”, пояснил инспектор.
”Вывоз мусора на природу карается штрафом в размере до 1200 евро, также виновнику необходимо будет организовать вывоз мусора в пункт приема отходов. Таким образом казавшееся по началу дешевое предложение о вывозе мусора может дорого обойтись”, добавил старший инспектор.
Больше всего случаев, связанных со строительными и крупногабаритными отходами, например, вывозом мебели на природу, было зарегистрировано в Харьюмаа, Тартумаа и Ида-Вирумаа. В основном проблема касается именно крупногабаритных и возникших во время стройки, ремонта или сноса отходов, а не обычного регулярно вывозимого мусора.
”Помните, что вы сами в ответе за свой мусор,” подчеркнул старший инспектор Кристиан Таро. ”Подойдите к этому вопросу ответственно!”
Если заметите, как кто-то выбрасывает мусор в лесу или другом неположенном месте, сжигает или закапывает его, следует сфотографировать это и сообщить о произошедшем по государственному инфо-телефону 1247.
Как не попасть в данную ситуацию и не стать жертвой мошенников?
1) Отвезите мусор сами. На сайте https://kuhuviia.ee/ru можно найти подробную информацию о том, куда и какой мусор можно отвезти и сколько это будет стоить. Также подобную информацию можно найти на домашней странице вашего местного самоуправления. Зачастую отвезти мусор самому намного дешевле, чем нанимать посредника.
2) Попросите друга. Если у вас нет транспорта или возможности самолично отвезти образовавшийся строительный или крупногабаритный мусор, то попросите о помощи в транспортировке своего друга или человека, которому вы можете доверять. В крайнем случае можно взять в аренду прицеп или грузовик.
3) Воспользуйтесь услугами проверенных фирм. Узнать, имеет ли фирма разрешение на обращение с отходами можно в принадлежащей Департаменту окружающей среды инфо-системе KOTKAS.
4) Попросите чек. При заказе услуг по вывозу строительного и крупногабаритного мусора, обязательно спрашивайте у фирмы посредника чек с пункта приема отходов, где будут указаны данные, куда и когда ваш мусор был отвезен. Можно попросить завести вам чек лично, либо прислать по электронной почте или в виде фотографии. Так вы сможете удостоверится, что ваш мусор действительно был вывезен в надлежащее место и при необходимости предоставить документальное этому подтверждение.