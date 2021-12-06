В Эстонии выявлен дефицит квалифицированных работников. Кого не хватает?

Как и в исследовании прошлого года, сейчас на рынке труда наблюдается большая нехватка аудиологов и логопедов, а также разработчиков программного обеспечения. В Эстонии есть люди из сферы инфотехнологии, но большая часть из них является специалистами среднего уровня, мало специалистов высшего уровня и тех, кто занимался бы более простыми работами в этой сфере.

По сравнению с предыдущим прогнозом, заметна определенная стабильность на рынке труда в секторе размещения, питания и гостиничного хозяйства. Избытка работников этих сфер на данный момент больше не наблюдается. Но, например, в избытке стало журналистов. Причин, вероятно, несколько. Во-первых, речь идет о популярное сфере, в связи с чем наблюдается конкуренция. Во-вторых, работа журналиста тоже поменялась — классических статей пишется все меньше, и в редакции больше не требуются только люди с журналистским образованием.

Большого избытка рабочей силы при оценке в этом году не возникло. Но выяснилось, что в некоторых секторах работу найти сложнее, поскольку в них наблюдается небольшой избыток рабочей силы. В основном это касается административных рабочих мест, которые постепенно заменяются технологическими решениями. Так, например, уже несколько лет видно, что рынок труда больше не нуждается в таком большом количестве бухгалтеров, специалистов по вводу данных, секретарей-делопроизводителей. В ближайшие годы работу будет сложнее найти также дизайнерам и специалистам по мультимедиа. Если в 2016 году наблюдалась скорее очень большая нехватка этих профессий, то в течение нескольких лет на рынок труда пришло очень много людей этой сферы. Изменились также возможности изучать эту профессию — доступно множество онлайн-курсов.

Сейчас опубликован прогноз трудовой занятости, сделанный осенью. Бросается в глаза, что профессий, где наблюдается избыток по сравнению с периодом до кризиса, стало значительно меньше.

Прогноз составляют консультанты работодателей уездных отделений Кассы по безработице , также к его составлению привлечены другие эксперты. Например, уездные центры развития, прикладные и высшие учебные заведения, работодатели, а также специалисты порталов по трудоустройству.

В секторе здравоохранения уже много лет наблюдается нехватка рабочей силы, и, к сожалению, изменения ситуации не наблюдается. По-прежнему проблемой является найти врачей и специалистов сестринской сферы, а также специалистов высшего уровня. Большая нехватка работников наблюдается и среди работников по уходу. Причинами являются низкие зарплаты, выход работников на пенсию и неподходящее рабочее время.

В этот раз среди профессий с большой нехваткой работников оказались также сварщики. Если посмотреть на барометр шире, то можно увидеть, что в общем плане выросла нехватка именно квалифицированных рабочих.

В строительной сфере нехватка работников теперь наблюдается среди строителей общего профиля, в т.ч. среди фасадных работников, ломщиков строительных конструкций, установщиков строительных лесов, бетонщиков, а также специалистов по обработке бетонных поверхностей, специалистов по укладке пола и плитки. Т.е. каждый, кто в течение последнего года соприкасался со строительством или ремонтом, мог почувствовать эту нехватку. Эта работа требует хорошую физическую форму и крепкое здоровье, которое есть не у всех, зачастую люди уезжают также на работу в другие страны, где за эту же работу им предлагается более высокая зарплата.

Появилась необходимость в исполнительных руководителях и руководителях в сфере торговли и маркетинга. Причина кроется в интересе людей к предпринимательству, и руководителям компаний нужны помощники в лице исполнительных руководителей.

Среди просторабочих мест наблюдается большая нехватка среди работников садоводства, фермерских рабочих и водителей техники в сфере лесоводства (водители комбайнов), механиков производственного оборудования и оборудования сельского хозяйства, а также среди слесарей. Причинами является непопулярность этих профессий, сезонность работ, низкие зарплаты, не стандартное время работы, а также то, что многие специалисты этих профессий вышли на пенсию.

Год от года таких профессий, в которых наблюдается большой избыток работников, становится все меньше. Если пандемия коронавируса на некоторое время изменила рынок труда, то согласно свежему прогнозу, в ближайший год на рынке труда будет все же наблюдаться нехватка работников в некоторых сферах. Это подтверждает и статистика зарегистрированной безработицы, в этом году осенью ставка безработицы скорее снижалась, в то время как обычно перед зимой зарегистрированная безработица скорее растет.