ИССЛЕДОВАНИЕ | У 41% жителей Эстонии счета растут быстрее, чем доходы

Ежегодный опрос Intrum, проводимый в 24 европейских странах, продемонстрировал, что вызванный Covid-19 кризис окажет долгосрочное влияние на способность европейских потребителей управлять своими финансами. Согласно результатам опроса, 41% жителей Эстонии утверждают, что рост счетов отрицательно сказывается на их общем благополучии. Однако доля беспокоящихся об этом эстонских потребителей остается стабильной с 2020 года, тогда как в Латвии и Литве она увеличилась. Тем не менее, 41% жителей Эстонии говорят, что счета растут быстрее, чем их доходы, а это на 8% больше, чем в 2020 году.

Растущая инфляция сказывается на финансовом благополучии



По мере ускорения восстановления рост инфляции в Европе ухудшает финансовое положение ряда потребителей. Влиянием инфляции на свое финансовое благополучие обеспокоены 69% европейцев. Этот показатель возрастает до 79% в Южной Европе и до 76% в Восточной Европе по сравнению с Центральной и Северной Европой, где аналогичный показатель составляет 65%. Многие отметили, что им будет сложно справиться со значительным ростом цен. У 22% респондентов после оплаты счетов оставалось менее 20% зарплаты.

Исследование Intrum показывает, что по мере роста инфляции 12% жителей Эстонии (по сравнению со средним показателем по Европе в 23%) говорят, что после оплаты счетов у них остается менее 10% дохода, и вероятно, многим будет трудно приспособиться к общему росту цен. Особенно уязвимы в Эстонии домохозяйства с совокупным ежемесячным доходом ниже 600 евро. Представители каждого четвертого (24%) такого домохозяйства заявляют, что после оплаты счетов у них остается не более 10% дохода. 35% жителей страны сообщили, что после того, как они оплатили все счета (включая арендную плату, ипотеку, коммунальные услуги и любые выплаты по кредиту либо кредитной карте), у них все еще остается свыше 50% месячной зарплаты. В среднем по Европе то же самое сообщили всего 16% респондентов.

Пропущенные платежи