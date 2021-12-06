51% жителей Эстонии не поддерживают принудительную вакцинацию от коронавируса

Хотя правительство Эстонии до сих пор утверждает, что вакцинация от COVID-19 не будет сделана в Эстонии обязательной, многие другие страны ЕС ведут активную дискуссию на этот счет.

Австрия вводит обязательную вакцинацию от коронавируса с февраля 2022 года, а Германия раздумывает над этой возможностью. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюзу стоит задуматься о введении обязательной вакцинации.

В связи с этим в рамках исследования эстоноземельцев опросили насчет того, стоит ли в Эстонии делать вакцинацию от COVID-19 обязательной, как в Австрии. Согласно полученным результатам, 51% опрошенных полностью или скорее не согласны с этим, а 43% — полностью или скорее согласны. 6% ответили "не могу сказать".

По партийному разделению опрошенных, обязательную вакцинацию больше всего поддерживают сторонники Партии реформ (71%), Социал-демократической партии (56%) и "Ээсти 200" (54%). Среди сторонников Центристской партии и Isamaa поддерживают обязательную вакцинацию чуть менее половины (47% и 43% соотвественно).

В большим перевесом против обязательной вакцинации выступают сторонники EKRE, среди которых лишь 12% поддерживают данную идею, а 85% — против.