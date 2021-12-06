В Виймси снегоуборочная машина наехала на 10-летнего мальчика

В 16:35 поступило сообщение о ДТП на 6 км Таллиннской окружной дороги в волости Раэ, где 41-летняя женщина на Opel Astra из-за скользкой поверхности дороги не справилась с управлением, сделала пируэт и столкнулась с Hyundai IX35, которым управляла 31-летняя женщина. Водителя Opel доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 17.24 произошел несчастный случай в волости Виймси, где 55-летний мужчина на снегоуборочной машине Avant 528 убирал снег, и во время движения назад из кабины машины выпал 10-летний мальчик, который сидел рядом с водителем. Ребенок получил удар от машины и был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

За прошедшие сутки было задержано два водителя в состоянии наркотического опьянения и 18 в состоянии алкогольного опьянения.

Внимание! На дорогах остается опасность скольжения.