В Пыхья-Таллиннском рождественском городке отметят второй Адвент

”Сегодня в 15 часов начинаем отмечать второй Адвент в Пыхья-Таллиннском Рождественском городке на Штромке. Каждый Адвент и вечер православного Рождества на Штромке будут детские представления, игры, прием Деда Мороза, интересные мастер-классы, а также можно будет покататься на лошадиной повозке и карусели. Гостей ждет также аллея из рождественских елей и праздничная музыка”, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. Она добавила, что рождественское настроение будет и в парке Каламая, где каждый Адвент подсвечивается колокольня, звучит музыка, а также установлена световая декорация.