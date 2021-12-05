В Пыхья-Таллиннском рождественском городке отметят второй Адвент(1)
В воскресенье, 5 декабря в Пыхья-Таллинне в парке на Штромке состоится празднование второго Адвента. В Рождественском городке будут детские представления, игры, прием Деда Мороза, интересные мастер-классы, а также можно покататься на карусели и конной повозке.
”Сегодня в 15 часов начинаем отмечать второй Адвент в Пыхья-Таллиннском Рождественском городке на Штромке. Каждый Адвент и вечер православного Рождества на Штромке будут детские представления, игры, прием Деда Мороза, интересные мастер-классы, а также можно будет покататься на лошадиной повозке и карусели. Гостей ждет также аллея из рождественских елей и праздничная музыка”, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. Она добавила, что рождественское настроение будет и в парке Каламая, где каждый Адвент подсвечивается колокольня, звучит музыка, а также установлена световая декорация.
В парке Каламая (Кунгла, 65) будет подсвечиваться колокольня и звучать музыка каждый Адвент с 16 до 19 часов. Пыхья-Таллиннский Рождественский городок в прибрежном парке на Штромке открыт каждый Адвент и 7 января с 15 до 19 часов.
Пыхья-Таллиннский рождественский городок, программа на 5 декабря:
15.00 — 15.45 Научное шоу Минни и Микки Маус
15.00 — 18.00 Мастерим снежинки и рисуем
15.00 — 19.00 Рождественская карусель
15.45 — 17.00 Детские игры
16.00 — 18.00 Катание на лошадиной повозке
17.00 — 19.00 Рождественская музыка