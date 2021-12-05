05.12.2021, 08:47
Ночью в Мустамяэ автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево
Foto: Kenno Soo
Сегодня ночью в столичном районе Мустамяэ автомобиль врезался в дерево, в результате чего пострадал человек.
Авария произошла 5 декабря в 02:07 возле Сютисте теэ, 18 в Таллинне, где 25-летний мужчина потерял контроль над легковым автомобилем Kia Stinger, в результате чего транспортное средство на прямом участке съехало с дороги влево и врезалось в дерево.
Пассажира — 26-летнего мужчину — доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.