ЧП и криминал
05.12.2021, 08:47

Ночью в Мустамяэ автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево

 
Foto on illlustreeriv
Foto: Kenno Soo

Сегодня ночью в столичном районе Мустамяэ автомобиль врезался в дерево, в результате чего пострадал человек.

Авария произошла 5 декабря в 02:07 возле Сютисте теэ, 18 в Таллинне, где 25-летний мужчина потерял контроль над легковым автомобилем Kia Stinger, в результате чего транспортное средство на прямом участке съехало с дороги влево и врезалось в дерево.

Пассажира — 26-летнего мужчину — доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

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