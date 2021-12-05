Оставление места ДТП может дорого обойтись водителю

По словам исполнительного директора ФДС Марта Йессе, часто происходит так, что лицо, из-за которого произошел несчастный случай, связанный с парковкой, покидает место происшествия, но позднее сталкивается с проблемами. ”Очень часто несчастный случай попадает в поле обзора камеры видеонаблюдения или на месте происшествия находятся свидетели. Если второго водителя нет в автомобиле и нет возможности его дождаться, следует сообщить о случившемся своему страховому обществу и позвонить в Центр тревоги по номеру 112”, — сказал Йессе.

”Так или иначе нужно оформить несчастный случай на месте и сделать фотографии с места происшествия, так как в противном случае покидание места происшествия может повлечь за собой не только штраф от полиции, но и обратное требование от страховщика”, — пояснил Йессе.

Случаи, связанные с парковкой, составляют 39 процентов от всех случаев, связанных с дорожным страхованием, наезды сзади — 17 процентов, а столкновения на перекрестке — 14 процентов.

Исследование, проведенное If Kindlustus этим летом, показало, что 20 процентов лиц, из-за которых произошел несчастный случай, связанный с парковкой, покидают место происшествия.

”Многие люди, по всей видимости, еще не понимают, почему нужно регистрировать несчастный случай. Лицо, из-за которого произошел несчастный случай, связанный с парковкой, должно будет в следующем году заплатить за дорожное страхование на пару десятков евро больше, а лицо, покинувшее место происшествия, помимо этого должно будет покрыть из своего кармана также все ущербы. Общая сумма — с учетом выписанного полицией штрафа — может составить тысячи евро”, — пояснил руководитель группы, занимающейся вопросами, связанными с ущербами, наносимыми транспортным средствам, If Kindlustus Таави Круус.