Советы адвоката: как лишить должника по алиментам водительских прав и в каких случаях так делать нельзя?

То есть должен быть соблюден ряд условий: 1) Родитель, который обязан платить алименты, их не платит — и минимум три месяца подряд. 2) Судебный исполнитель по разным причинам не может взыскать долг за счет имущества должника — например, имущества нет, или оно есть, но официально на должнике не числится, и т. д. 3) Судебный исполнитель высылает должнику предупреждение. 4) Если должник не начинает платить, не заключает график или не обосновывает, почему его нельзя лишать водительских прав, то суд выносит постановление приостановить действие прав и запретить выдавать новые, пока должник не начнет регулярно платить.

Олег Матвеев подчеркивает: по закону, если должник в период исполнительного производства, возбужденного для взыскания алиментов на ребенка, в течение трех месяцев регулярно не выплачивал алименты, и судебному исполнителю не удалось их взыскать за счет имущества должника, то суд с согласия взыскателя и на основании заявления судебного исполнителя, которому предшествовало предупреждение должника, может постановлением бессрочно приостановить действие водительских прав и запретить выдавать их до изменения обстоятельств. И суд сам отправляет постановление в Транспортный департамент по просьбе исполнителя.

”Но в судебной практике уже прописано, что, несмотря на трудности в поиске работы при отсутствии водительских прав, помимо наличия водительских прав есть и более важные условия при трудоустройстве, — констатирует адвокат. — Отсутствие водительских прав зачастую существенно не препятствует отцу детей зарабатывать свой доход. В судебной практике был уже даже случай, где суд, с одной стороны, признал, что должнику будет сложно работать в строительной сфере без водительских прав. Но, с другой стороны, должник должен выплатить накопившийся большой многотысячный долг по алиментам”.

Обычно, если уже запахло жареным и возникла реальная угроза остаться без прав, неплательщики алиментов начинают напирать на то, что они не смогут зарабатывать деньги. И тогда уже точно не смогут заплатить содержание своему ребенку.

”Поэтому законодатель и предусмотрел случаи, когда неплательщика в рамках исполнительного производства можно лишить водительских прав, — отмечает он. — Суд, как правило, берет такие заявления в производство оперативно, в считанные дни. И положительной судебной практики с каждым кварталом в этой части становится все больше, она стала уже буквально массовой”.

Адвокат Олег Матвеев отмечает, что очень часто бывает так: решение суда по алиментам вступило в силу, а добиться реальной выплаты алиментов даже через судебного исполнителя нелегко и долго.

”Роковой для должника в плане действия его водительских прав может стать ситуация, если должник в течение 30 дней с момента доставки предупреждения не исполнил по меньшей мере одно условие от судебного исполнителя, — подчеркивает адвокат. — Или после доставки предупреждения должник приступил к исполнению требования по алиментам, однако прекратил платить без уважительной причины не менее чем на 30 дней. Или должник после доставки предупреждения заключил с взыскателем соглашение о платежном графике, однако не исполнил его в соответствии с требованиями”.

Олег Матвеев добавляет: у должника есть возможность сохранить действие своих водительских прав, если после подачи заявления исполнителем в суд должник 1) приступил к исполнению требования по алиментам и оплатил алименты по меньшей мере за два месяца; 2) заключил с взыскателем соглашение о платежном графике по выплате алиментов и оплатил алименты по меньшей мере за один месяц; 3) обосновал, что ограничение водительских прав было бы по отношению к нему несправедливым, прежде всего — если для неуплаты алиментов имелась уважительная причина, либо если ограничение прав и наложение запрета на их выдачу в существенной мере препятствовало бы проживанию должника и его иждивенцев.

Кручу-верчу-заплатить хочу

Возникает резонный вопрос: как же быть тогда с таксистами, дальнобойщиками, водителями автобусов-троллейбусов-трамваев и прочими, кто именно кручением баранки зарабатывает себе на жизнь?

”Здесь бы я применил судебную практику из уголовных дел и дел о проступках, согласно которой, все же имеются исключения, когда действительно в трудовом договоре и в служебных инструкциях прописано, что эту работу невозможно выполнять без водительских прав, — отвечает адвокат. — Поэтому дальнобойщики и водители общественных транспортных средств подпадают под эту категорию и могут использовать данный аргумент. Что же касается таксистов, то тут есть нюансы: если это лишь подработка к основной работе, аргумент не сработает. Но важно, какие документы таксист здесь представит суду”.

Олег Матвеев подчеркивает, что если нарушения в рамках исполнительного дела будут систематическими, продолжающимися несколько месяцев, а то и лет, и будет доказано, что человек умышленно не хочет платить алименты, то неплательщик алиментов из числа профессиональных водителей рискует все же лишиться своих водительских прав.

Также есть еще одна мера: если родитель не платит алименты, то суд может постановлением признать недействительным эстонский или серый паспорт должника, а также наложить запрет на их выдачу на срок до двух лет.

”Важно: если должник оплатил алименты, по меньшей мере, за три месяца, то суд, по закону, своим постановлением прекращает ограничение прав должника и приостановление их действия, а также аннулирует запрет на выдачу прав, разрешений или документов на основании заявления должника”, — подчеркивает адвокат.