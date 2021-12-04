Таллинн чествовал лучших работников социальной сферы

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, несмотря на то, что социальная работа играет важную роль в жизни общества, социальный работник нередко остается в тени своих заслуг.

”Наряду с нуждающимися в помощи нужно замечать и людей, которые трудятся во благо достойной и безопасной жизни горожан, оказавшихся в непростой ситуации, — отметила Бешкина. — Добрых слов и поддержки никогда не бывает слишком много. Особенно радует, что в этом году благодарственные грамоты получил 21 работник социальной сферы — это больше, чем когда-либо ранее”.

Представленные к награде работники были отмечены как за профессионализм, так и за человечность. Высокую оценку получил их вклад в улучшение качества жизни нуждающихся в помощи людей, также были отмечены их готовность к сотрудничеству, ориентированность на поиск решения, саморазвитие и прочие ценные в работе качества. Не менее важным является их доброжелательное отношение к клиентам и коллегам, оптимизм и чувство юмора, готовность прийти на помощь и душевная теплота. Лауреаты также отличаются умением подарить окружающим, детям и взрослым, чувство безопасности.