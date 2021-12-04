Таллинн чествовал лучших работников социальной сферы(2)
Таллиннская городская управа и Департамент социальных дел и здравоохранения накануне чествовали в столичной Ратуше лучших работников сферы социального обеспечения и самых приверженных специалистов в этой области.
По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, несмотря на то, что социальная работа играет важную роль в жизни общества, социальный работник нередко остается в тени своих заслуг.
”Наряду с нуждающимися в помощи нужно замечать и людей, которые трудятся во благо достойной и безопасной жизни горожан, оказавшихся в непростой ситуации, — отметила Бешкина. — Добрых слов и поддержки никогда не бывает слишком много. Особенно радует, что в этом году благодарственные грамоты получил 21 работник социальной сферы — это больше, чем когда-либо ранее”.
Представленные к награде работники были отмечены как за профессионализм, так и за человечность. Высокую оценку получил их вклад в улучшение качества жизни нуждающихся в помощи людей, также были отмечены их готовность к сотрудничеству, ориентированность на поиск решения, саморазвитие и прочие ценные в работе качества. Не менее важным является их доброжелательное отношение к клиентам и коллегам, оптимизм и чувство юмора, готовность прийти на помощь и душевная теплота. Лауреаты также отличаются умением подарить окружающим, детям и взрослым, чувство безопасности.
Благодарственной грамоты за выдающуюся работу в социальной сфере удостоены Марге Сийманн (руководитель команды детского центра опорного центра ”Кяо”), Аннели Старкопф (творческий руководитель опорного центра ”Юкс”), Сильви Соммерман (воспитатель Пяхклиского корпуса Таллиннского детского дома), Сийри Лийвранд (руководитель Пальяссаареского отделения Таллиннского центра социальной работы), Кадри Пийкманн (социальный работник-координатор службы опорного лица Таллиннского семейного центра), Инга Курисманн (заместитель директора Ируского попечительского дома), Тийна Симсон (руководитель отделения приюта Таллиннского центра защиты детей), Пилле Таммевески (аналитик инфосистем Таллиннского стратегического центра), Руть Лобьякас (спецпедагог школы Меривялья и представитель MTÜ Kompass), Элен-Маарья Бущ (руководитель деятельности, Eesti Tegevusjuhendajate Liit MTÜ), Милена Погодаева (директор Таллиннского учебно-консультативного центра), Сигрид Петоффер (член правления MTÜ Vaiter), Хейди Рятсеп (социальный работник и консультант MTÜ Caritas), Лилия Лаул (координатор Таллиннского общества Красного креста Эстонии), Мооника Роознупп (заместитель руководителя отдела социального обеспечения управы района Кесклинн, руководитель службы социальных пособий), Регина Труман (руководитель отдела социального обеспечения управы района Ласнамяэ), Мерле Приймяэ (главный специалист по защите детей отдела социального обеспечения управы района Кристийне), Айно Солодов (старший специалист службы пособий отдела социального обеспечения управы района Пыхья-Таллинн), Маарика Лиллемяэ (старший специалист отдела социального обеспечения управы района Пирита), Ли Рюйс (руководитель отдела социального обеспечения управы района Мустамяэ), Кая Адра (главный специалист по социальным услугам службы социальной работы отдела социального обеспечения управы района Нымме).
На мероприятии выступили молодые вокалисты хора WAF. В конце церемонии была сделана совместная фотография.