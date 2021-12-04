Хроника ДТП: пострадали 10-летняя девочка и водитель трактора

В 13:28 произошло ДТП в Пярну на перекрестке улиц Пикк и Пюхавайму, где 22-летний мужчина управлял автомобилем Ford Sierra и задел 10-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Скорая помощь доставила ребенка в отделение экстренной медицины Пярнуской больницы на осмотр.

В 19:40 произошло ДТП в Пярнумаа в волости Хяэдемеэсте на 124-м километре Валга-Уулу, где 81-летний мужчина, управляя моторным транспортным средством Nissan X-Trail, не заметил вовремя движущийся перед ним трактор и врезался сзади в прицеп трактора, в результате чего оба транспортных средства вылетели с дороги и на бок в кювет. Водителя трактора, 65-летнего мужчину, доставили в больницу на осмотр.