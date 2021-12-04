Повезло! Житель Эстонии выиграл в лотерею более 200 000 евро

Всего в Европе было 11 победителей этого призового уровня — кроме Эстонии были победители еще из семи стран. Много победителей было также на призовом уровне 5+0 — 52 771 евро выиграли целых 15 игроков из пяти разных стран. Главный приз вчера не был разыгран, поэтому прогнозируемый джекпот следующей недели составляет уже 57 миллионов евро.