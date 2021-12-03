Министерство образования планирует продолжить экспресс-тестирование в школах для обеспечения безопасного контактного обучения

На этой неделе 447 школ, или 86,5% всех общеобразовательных школ, ответили на опрос по экспресс-тестированию. Собранные данные свидетельствуют о продолжающемся снижении числа положительных результатов тестов. На этой неделе положительные результаты были выявлены у 291 ученика, у 392 — на предыдущей неделе, у 507 — на позапрошлой, у 584 — на второй неделе ноября и у 922 — на первой неделе ноября.

Министерство образования и науки собирает отзывы от всех школ каждую неделю с момента начала экспресс-тестирования. "Я хотела бы отметить и поблагодарить все школы, которые успешно проводили экспресс-тестирование и регулярно представляли данные. Информация, которую мы получаем из школ, позволяет нам быть в курсе ситуации на местах и совместно с руководством школ находить решения для обеспечения безопасности школ. Отзывы также предоставили нам важную информацию для планирования будущих поставок экспресс-тестов", — сказала министр.

Экспресс-тесты от Medesto Logistics OÜ поступят в школы на следующей неделе. По словам министра Лийны Керсна, школы будут получать экспресс-тесты из расчета на то, что невакцинированные и и не переболевшие ученики и сотрудники школ будут проходить тестирование дважды в неделю. "Если школа и руководитель школы решат, что необходимо тестировать всех или организовывать экспресс-тестирование чаще, недостающие тесты придется покупать самой школе". По словам министра, ряд местных самоуправлений уже закупили экспресс-тесты, поскольку они ясно осознают влияние экспресс-тестирования на безопасность школьной среды.

По словам Лийны Керсна , министра образования и науки, экспресс-тестирование принесло свои плоды. ”В настоящее время данные показывают, что наибольшее число инфицированных приходится на возрастную группу 10-14 лет, то есть, в основном на тех, кто еще не вакцинирован", — пояснила министр. "Регулярное тестирование невакцинированных и не переболевших учеников и сотрудников школ поможет выявить потенциальных носителей коронавируса и тем самым предотвратить возникновение очагов заражения".

Из сотрудников школы на этой неделе у 23 человек был выявлен положительный результат экспресс-теста. На прошлой неделе положительных результатов среди сотрудников школ было выявлено 65, на третьей неделе 69, на второй неделе 90, и на первой неделе — 117.

В общей сложности за пять недель тестирования 2 702 ученика и 364 сотрудника получили положительный результат экспресс-теста, в результате чего общее число положительных результатов экспресс-тестов в школах, принявших участие в опросах, достигло 3 066.

На этой неделе в трех школах 10 и более учеников получили положительные результаты экспресс-теста, в то время как на прошлой неделе таких школ было 6. В 325 школах, или 73% ответивших на опрос школ, не было ни одного ученика с положительным результатом экспресс-теста, что сравнимо с показателем прошлой недели — 324 школы.

Общее количество тестов и общее количество людей, прошедших экспресс-тестирование, изменилось по сравнению с прошлой неделей в соответствии с рекомендациями министерства. На этой неделе почти 109 000 учеников и более 15 000 сотрудников прошли тестирование в школах, принявших участие в опросе. Поскольку треть школ больше не тестируют всех учеников и персонал, доля тестируемых сотрудников и учеников значительно снизилась: экспресс-тест делали в среднем 76% учеников (по сравнению с 79% за предыдущие четыре недели) и 67% сотрудников (по сравнению с 86% за предыдущие четыре недели).

По сравнению с предыдущими неделями, частота экспресс-тестирования продолжает сокращаться: 80% школ проводят тестирование два раза в неделю (78% на прошлой неделе). Тестирование три раза в неделю продолжается в 5% школ (16% на прошлой неделе), а тестирование раз в неделю — в 15% школ (6% на прошлой неделе).

Что касается того, где организуется тестирование — в школе или дома, то по сравнению с прошлой неделей значительных изменений не произошло. Экспресс-тестирование в школах проводили 50% школ-респондентов (по сравнению с 47% на прошлой неделе), а 28% школ выдавали экспресс-тесты на дом (по сравнению с 29% на прошлой неделе). Доля школ, которые проводят тестирование как в школе, так и дома, составляет 21% (24% на прошлой неделе).

Экспресс-тестирование будет продолжаться до февраля, а более подробные распоряжения в дальнейшем будут приняты в зависимости от ситуации с коронавирусом. С декабря экспресс-тесты поставляет компания Medesto Logistics OÜ.