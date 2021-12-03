03.12.2021, 18:04
КАРТА | Вниманию водителей: в Южной Эстонии — кошмарные дорожные условия!(1)
ФОТО: Keno Soo
В южной части Эстонии обильный снегопад идет уже со вчерашнего дня, поэтому водителям следует проявлять повышенную осторожность!
По сообщению синоптиков, немного юго-восточнее Пскова расположился центр циклона, поэтому дороги в Южной Эстонии заснежены и скользкие, местами метель. Область осадков постепенно смещается в сторону Юго-Востока Эстонии.
Слабый снег выпал и в Северной Эстонии.
Предстоящей ночью циклон сместиться в Россию и интенсивность осадков снизится. Ветер тоже ослабеет.
На карте погоды видно, что самые плохие дорожные условия сейчас в Южной Эстонии.