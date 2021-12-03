ФОТО | Около 900 солдат-срочников дали присягу верности Эстонии

”Клятву, которую вы произнесли сегодня, давали все кадровые военные и резервисты. Она означает, что вы обязываетесь сражаться за тех, кто рядом и позади вас, — сказал командир 1-й пехотной бригады полковник Андрус Мерило. — Вы поклялись друг другу, бригаде, Силам обороны и стране, ваши близкеи стали свидетелями этого. Желаю вам сил, разума и хорошей службы”.

В общей сложности в течение двух дней клятву верности произнесло около 900 военнослужащих срочной службы 1-й и 2-й пехотных бригад, Службы тыла и Командования киберобороны.

”Я остался довольным курсом и своим взводом: ребята спаянные, — сказал рядовой Куперьяновского батальона 2-й пехотной бригады Сильвер Роланд Казепыльд — Не думал, что будет настолько сложно, но мы смогли преодолеть трудности совместными усилями”.

Начавшие службу этой осенью военнослужащие прошли через семинедельный курс базовой подготовки, в ходе которого они освоили навыки владения оружием, ориентирования на местности, действиям в полевых условиях и другие знания, который были оценены в ходе зачетного марш-броска.