Объявлены лауреаты премий за содействие интеграции. Среди них — олимпийская сборная по фехтованию

Целью присуждения премий в области интеграции является признание тех, кто в течение прошлого года внес свой вклад в ознакомление общественности с представленными в Эстонии культурами, в установление контактов и развитие сотрудничества между людьми с разными родными языками, а также в нахождении общего языка между разными сообществами.

”Интеграция эстонского общества — это последовательный процесс, где наблюдается положительный тренд. Однако есть еще проблемы, которые необходимо решить. Самая большая задача заключается в том, как создать и поддерживать общее пространство, где люди разных национальностей имели бы больше взаимных контактов и более тесные связи с Эстонией. Люди и организации, получившие сегодня премии, внесли неоценимый вклад в создание этого общего пространства”, — сказал министр культуры Тийт Терик.

Лауреаты премий были объявлены в трех номинациях. Признанный лучшим деятель в области интеграции в каждой категории получил премию в размере 1000 евро, в категории ”Искра года” в этом году были присуждены две премии.

Премия в категории ”Создатель диалога культур года” была вручена Институту Эстонии за создание программы ”Культурный шаг”, которая сблизила разные национальности и помогла людям, чьим родным языком не является эстонский, лучше понять эстонское общество. Всего было проведено 341 обучающее мероприятие на русском языке и 91 на английском языке. Более 1500 человек приняли участие в полной программе ”Культурный шаг”, в ходе которой посетили музеи и прошли обучение, познакомились с различными регионами и природными ресурсами Эстонии, а также тесно пообщались с эстонцами.