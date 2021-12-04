Объявлены лауреаты премий за содействие интеграции. Среди них — олимпийская сборная по фехтованию
В пятницу, 3 декабря, Министерство культуры и Фонд интеграции объявили выдающихся деятелей в области интеграции за период 2020 — 2021 гг. Премии за содействие интеграции получили НКО Институт Эстонии, инициатор подкаста "Found in Estonia" Тийна Пяртель, команда эстонских шпажисток и НКО Sofiit-Klubi.
Целью присуждения премий в области интеграции является признание тех, кто в течение прошлого года внес свой вклад в ознакомление общественности с представленными в Эстонии культурами, в установление контактов и развитие сотрудничества между людьми с разными родными языками, а также в нахождении общего языка между разными сообществами.
”Интеграция эстонского общества — это последовательный процесс, где наблюдается положительный тренд. Однако есть еще проблемы, которые необходимо решить. Самая большая задача заключается в том, как создать и поддерживать общее пространство, где люди разных национальностей имели бы больше взаимных контактов и более тесные связи с Эстонией. Люди и организации, получившие сегодня премии, внесли неоценимый вклад в создание этого общего пространства”, — сказал министр культуры Тийт Терик.
Лауреаты премий были объявлены в трех номинациях. Признанный лучшим деятель в области интеграции в каждой категории получил премию в размере 1000 евро, в категории ”Искра года” в этом году были присуждены две премии.
Премия в категории ”Создатель диалога культур года” была вручена Институту Эстонии за создание программы ”Культурный шаг”, которая сблизила разные национальности и помогла людям, чьим родным языком не является эстонский, лучше понять эстонское общество. Всего было проведено 341 обучающее мероприятие на русском языке и 91 на английском языке. Более 1500 человек приняли участие в полной программе ”Культурный шаг”, в ходе которой посетили музеи и прошли обучение, познакомились с различными регионами и природными ресурсами Эстонии, а также тесно пообщались с эстонцами.
Тийна Пяртель, чей подкаст ”Found in Estonia” знакомит жителей Эстонии с живущими здесь иностранцами через личные и юмористические истории, получила премию в области интеграции в категории ”Вестник года”. По мнению жюри, ”Found in Estonia” — отличный пример того, как использовать самые современные решения для вдохновения и эффективного продвижения темы интеграции: подкасты, инициированные Тийной Пяртель, были прослушаны более 15 000 раз.
В этом году в номинации ”Искра года” были объявлены два победителя.
Одну из премий получила команда эстонских шпажисток, в которую входят Юлия Беляева, Эрика Кирпу, Катрина Лехис и Ирина Эмбрих. Золотая медаль на Олимпийских играх показала, как спорт объединяет людей и насколько успешными могут быть разноплановые команды, где ценится вклад каждого и где каждый имеет значение, независимо от различий. Жюри считает это достижение вдохновляющим примером для многих и напоминает нам, что только вместе мы сильны.
Вторым победителем в номинации ”Искра года” стало НКО Sofiit-Klubi, поставившее двуязычный спектакль Эдуарда Теэ ”Медленное дыхание”. Этот спектакль о судьбах, заботах и радостях, заставляющих задуматься о жизни и ценностях. Переплетенные биографии эстонской и русской женщин отражают исторический контекст, а забота и дружба помогают лучше понять друг друга и преодолеть противоречия. Спектакль воспринимается особенно живо благодаря решению не переводить тексты: актеры часто говорят на одном языке, отвечают на другом — как и в реальной жизни.
Всего на конкурс проектов по содействию интеграции за 2020-2021 гг. поступило в общей сложности 18 заявок.Фонд интеграции присуждает премии за содействие интеграции с 1999 года, а премии за медийные проекты — с 2009 года. Премиальный фонд конкурса финансирует Министерство культуры.