Смелый ход: Lidl застолбил место под боком одного из крупнейших торговых центров

По данным крепостной книги, у компании Lidl Eesti появились новые, ранее широкой публике неизвестные площадки.

Первая из них находится в Тарту по адресу Ringtee 65, рядом с крупнейшим в Южной Эстонии торгово-развлекательным центром Lõunakeskus. По имеющимся данным, Lidl выкупил недвижимость у Lõunakeskus OÜ еще осенью прошлого года и перенимает площадь у находящегося там цветочного магазина Mileedi. При этом руководство Lõunakeskus всячески приветствует такое соседство.

Планируется, что второй новый магазин Lidl будет находиться в Раквере, на Уссимяэ. В различных изданиях и раньше сообщалось, что под Раквере намереваются возвести крупные торговые площади. О масштабе планов говорит хотя бы число мест на планируемой парковке — более 300.Согласно данным крепостной книги, компании Lidl принадлежит там целых 4,16 га.

Раквереская волость уже утвердила детальную планировку, которая позволяет выдать разрешение на строительство в данном районе торговых центров и офисных зданий. Когда начнется строительство пока еще никто не знает.

Руководитель по коммуникациям Lidl Eesti Катри Линк не подтвердила информацию о месте нахождения новых магазинов, но и не опровергла ее. "У Lidl есть твердые планы расширения и развития своей торговой сети, но в ситуации конкуренции мы не можем обнародовать эти планы", — сказала Линк изданию Ärileht.

Посмотрите на карте, где будут находится открывающиеся вскоре в Эстонии магазины Lidl:

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