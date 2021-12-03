ФОТО | Эстонские военные прибыли в Польшу на помощь в борьбе с нелегальной миграцией из Беларуси

”Польша — важный союзник Эстонии, кроме того, польско-белоруская граница в том числе является границей Европейского Союза и НАТО. У нас имеются обязательства перед соседями и союзниками, поэтому мы приложим максимум усилий для отражения гибридной атаки”, — отметил командующий эстонским контингентом подполковник Микк Пукк.

Операционная зона тактической единицы находится в Люблинском воеводстве, при этом эстонские военные взаимодействуют с 18-й механизированной бригадой польских вооруженных сил. Контингент пробудет в Польше до конца года, выполняя задачи, поставленные польской стороной с целью высвобождения сил для других операций.

Эстонский контингент насчитывает 74 человек, он укомплектован резервистами, кадровыми военными и гражданскими лицами. В его состав входит инженерный взвод, две съемочные группы, группа разведки и наблюдения, а также тыловые части. Наряд сил был сформирован в соответствии с пожеланиями польской стороны.

Перед инженерным взводом тактической единицы поставлена задача по строительству и починке приграничных заграждений. В свою очередь разведчики станут осуществлять воздушную разведку, съемочные группы отвечают за сбор аудио- и видеоматериала, а тыловые части займутся вопросами снабежения.

Польша является важным партнером и союзником Эстонии, на протяжении последних лет страны углубляли обоюдное сотрудничество в оборонной сфере. Польские военные принимают участие в учениях Сил обороны ”Весенний шторм” на регулярной основе, помимо этого ВВС Польши участвовали в охране воздушного пространства стран Балтии в рамках миссии воздушной полиции НАТО.

В польском городе Щецин расположен штаб многонационального корпуса НАТО ”Северо-Восток”, который готов к выполнению своих функций в соответствии с положениями 5-й статьи Североатлантического договора в зоне своей ответственности в Польше и странах Балтии.

До этого Силы обороны оказали помощь Литве, выделив из своих запасов для укрепления восточной границы около 100 км колючей ленты. Также наблюдение за литовской-белорусской границей осуществляют эстонские беспилотники.