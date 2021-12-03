В третьем квартале зарплаты в Эстонии выросли почти во всех сферах

По словам научного советника Департамента статистики Кадри Рооталу, зарплаты выросли как в сравнении с началом года, так и в сравнении с третьим кварталом прошлого года почти на всех уровнях — начиная с топ-менеджеров, заканчивая разнорабочими.

"Исключением является лишь сельское, лесное, рыбное и охотничье хозяйство, где рост зарплат был минимальным", - уточнила она.

Рооталу отметила, что опережающими темпами росли зарплаты в сферах, где свое влияние оказали обусловленные пандемией ограничения. "Сюда входят, к примеру, работники транспорта, туризма, сферы размещения и общественного питания. У представителей всех названных профессий годовая медианная зарплата за год поднялась на 12% и более", — сказала она.

Значительно выросли зарплаты у медицинских работников, а также на должностях в целом связанных со здоровьем, пишет Ärileht.