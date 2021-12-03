В Пирита на выходных открывается каток. Вскоре появятся санная горка и хоккейная площадка(2)
Каток предназначен для любительского катания, играть в хоккей на нем нельзя. Специальный хоккейный каток откроется на берегу реки Пирита в конце будущей недели. Кроме того, морозы позволили начать производство искусственного снега, так что к субботе им будет посыпана санная горка рядом с велодромом. Доставка снега на лыжные трассы начнется во второй половине следующей недели. В случае снегопада, спортивный центр готов разметить лыжни и по натуральному снегу.
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев подчеркивает, что движение на свежем воздухе и занятия спортом – наиболее безопасный способ позаботиться о своем физическом здоровье в нынешней эпидемиологической ситуации. «Призываю всех горожан найти возможности для активного отдыха на природе. В каждом районе столицы есть подходящие оздоровительные тропы и места для активного отдыха. Помимо Пирита, возможности для катания на коньках есть также в центре города, в Ласнамяэ, Нымме и Мустамяэ», - сказал Белобровцев.
По словам старейшины Пирита Тыниса Лийната, возможности заняться зимними видами спорта и кататься на коньках в Пирита уже завоевали популярность не только среди жителей района – ими активно пользуются также жители близлежащих районов: Виймси, Ласнамяэ и центра города. «Обычно, как только погода становится немного более зимней, мы начинаем получать много вопросов о возможностях катания на коньках и лыжах. Я надеюсь, что зимний сезон, начинающийся в Пирита, будет долгим, а зима – снежной и благоприятной для зимних видов спорта. Известно, что упражнения и спорт помогают укрепить здоровье, а также дарят положительные эмоции и, таким образом, помогают оставаться сильными и справляться с коронокризисом. Я приглашаю всех в Пирита – насладиться зимними радостями», - добавил Лийнат.
Сезон катания на коньках в Пирита продлится до конца марта. Ожидается, что при благоприятных погодных условиях в течение следующих четырех месяцев в Пирита услугами катка воспользуются около 30 000 человек. Ледовый каток в Пирита площадью 1600 квадратных метров является одним из крупнейших в столице; он расположен на берегу реки Пирита, рядом с центром оздоровительного спорта на ул. Румму теэ, 3. Каток освещается, катание сопровождается музыкой. Коньки можно взять напрокат на месте. Каток и прокат коньков находятся в Пиритаском центре оздоровительного спорта. По случаю открытия сезона в эту субботу час индивидуального использования катка будет стоить 1 евро для всех посетителей (обычная цена 2,50 евро). Прокат коньков стоит 4 евро (дошкольники, школьники, студенты, пенсионеры 2,50 евро), прокат открыт до 20.45. Инфотелефон 600 8333 работает по будням с 10 до 22 часов. Школы, клубы и детские сады просят звонить по телефону 623 2153 с понедельника по воскресенье с 9 до 17 часов.
В соответствии с постановлением правительства, Пиритаский спортивный центр соблюдает меры по предотвращению распространения коронавируса. Поэтому:
• Всех гостей просят соблюдать дистанцию и дезинфицировать руки;
• На площадке для катания и в помещении обязательно носить маску. Кроме того, рекомендуется носить маску и на льду;
• В помещениях проката коньков одновременно могут находиться до 20 человек;
• Чтобы покататься на коньках, необходимо предъявить сертификат вакцинации или справку о перенесенном заболевании, которые действительны вместе с удостоверяющим личность документом. Посетители младше 18 лет справку предъявлять не должны.