В Пирита на выходных открывается каток. Вскоре появятся санная горка и хоккейная площадка

Каток предназначен для любительского катания, играть в хоккей на нем нельзя. Специальный хоккейный каток откроется на берегу реки Пирита в конце будущей недели. Кроме того, морозы позволили начать производство искусственного снега, так что к субботе им будет посыпана санная горка рядом с велодромом. Доставка снега на лыжные трассы начнется во второй половине следующей недели. В случае снегопада, спортивный центр готов разметить лыжни и по натуральному снегу.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев подчеркивает, что движение на свежем воздухе и занятия спортом – наиболее безопасный способ позаботиться о своем физическом здоровье в нынешней эпидемиологической ситуации. «Призываю всех горожан найти возможности для активного отдыха на природе. В каждом районе столицы есть подходящие оздоровительные тропы и места для активного отдыха. Помимо Пирита, возможности для катания на коньках есть также в центре города, в Ласнамяэ, Нымме и Мустамяэ», - сказал Белобровцев.

По словам старейшины Пирита Тыниса Лийната, возможности заняться зимними видами спорта и кататься на коньках в Пирита уже завоевали популярность не только среди жителей района – ими активно пользуются также жители близлежащих районов: Виймси, Ласнамяэ и центра города. «Обычно, как только погода становится немного более зимней, мы начинаем получать много вопросов о возможностях катания на коньках и лыжах. Я надеюсь, что зимний сезон, начинающийся в Пирита, будет долгим, а зима – снежной и благоприятной для зимних видов спорта. Известно, что упражнения и спорт помогают укрепить здоровье, а также дарят положительные эмоции и, таким образом, помогают оставаться сильными и справляться с коронокризисом. Я приглашаю всех в Пирита – насладиться зимними радостями», - добавил Лийнат.