Центральный полигон Сил обороны приведут в соответствие с новыми требованиями

Центральный полигон Сил обороны является крупнейшим, используемым Силами обороны полигоном, территория которого нуждается в новой планировке, чтобы предоставить воинским подразделениям современные и соответствующие развитию военного потенциала возможности военной подготовки.

Специальная планировка Центрального полигона обусловлена необходимостью организовать на полигоне военную подготовку основанную на уже существующем и еще новом развитии военного потенциала Сил обороны. Также необходимо развивать возможности военной подготовки базирующихся здесь войсковых единиц сил союзников НАТО. Район планирования — это нынешняя территория Центрального полигона Сил обороны, в пределах которой производятся разработки. За утверждением государственной специальной планировки последуют публичная демонстрация и публичные обсуждения

”Для обеспечения первоначальной самостоятельной обороноспособности задачей Сил обороны в мирное время является обеспечение военной подготовки и первоначальной оборонной готовности военнослужащих срочной службы и резервистов. Для этого необходимо проводить учения на полигоне, который предоставляет современные и соответствующие развитию военного потенциала возможности военной подготовки”, — сказал министр обороны Калле Лаанет. ”Реализация специальной планировки улучшит возможности для военной подготовки, прежде всего развития маневренности бронетехники, поддержит присутствие союзников в Эстонии и окажет значительное положительное влияние на безопасность и обороноспособность страны”, -- добавил Лаанет.