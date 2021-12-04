ФОТО | В Каламая строят современный детский сад на 270 мест. Смотрите, каким он будет!
В столичном микрорайоне Каламая будет построен рассчитанный на 12 групп детский сад ”Келлуке”, его смогут посещать 270 детей. Строительство уже началось, детский сад будет готов следующей осенью.
По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, к 2030 году Таллинн планирует привести в порядок все муниципальные детские сады города, которые в этом нуждаются.
”Этой осенью начались работы по строительству шести детских садов. Сейчас, в условиях распространения коронавирусной инфекции, особую роль в зданиях играет система вентиляции. Немаловажна и энергоэффективность зданий. Но не всегда все это возможно обеспечить в старых постройках, поэтому такие здания сносятся, а взамен строятся новые. И для детского сада ”Келлуке” будет построено совершенно новое здание, — пояснил Белобровцев. — Но самое главное, что в новых и капитально отремонтированных зданиях создается развивающая, уютная и безопасная среда, в которой комфортно и воспитанникам, и сотрудникам детского сада”.
Новое здание детского сада будет поделено на несколько частей — группы разместятся в отдельных блоках разного цвета со скатными крышами. Таким образом, здание детского сада прекрасно впишется в архитектуру Каламая. Во дворе детского сада разместятся цветочные клумбы, павильоны для обучения на свежем воздухе, а также учебный огород и парник. На крыше здания будут установлены солнечные панели.
Директор детского сада Тамара Борсук рада и планам по созданию площадки для уроков на тему дорожной безопасности, а также новым возможностям для игр и занятий спортом.
”Новое здание детского сада вместит просторные группы, объединяемые спортивный и музыкальный залы, класс для занятий по интересам, кабинеты для персонала, кухню и лифт. В фойе детского сада будет расположена большая зона для выставок и игр. Прозрачная крыша наполнит помещение светом и сделает его визуально просторнее. Во все группы детского сада можно будет попасть как из помещения, так и со двора. Мы получим здание, о котором давно мечтали”, — отметила Тамара Борсук.
Здание детского сада ”Келлуке” построит предприятие Mapri Ehitus. По словам исполнительного директора компании Тармо Рооза, в детском саду особое внимание будет уделяться эргономике и удобству — как детей, так и сотрудников, а новое здание прекрасно впишется в облик микрорайона Каламая.
”Предприятие Mapri Ehitus произвело работы по сносу старого здания, и приступает к строительству нового детского сада, где будет создана современная среда, — сказал Рооз. — Поскольку воспитатели детского сада работают с большой нагрузкой, выполняя важную социальную роль, их условия труда должны быть достойными. Наблюдая за своими собственными детьми, сотрудники предприятия Mapri Ehitus понимают, что хорошо для ребенка, а что важно для учителя. Дети — наше будущее, и ни один евро, который мы вносим в их будущую историю успеха, не тратится зря”.
Заказчиком работ по строительству детского сада ”Келлуке” является Таллиннский департамент городского имущества. Проектировщик — предприятие Nord Projekt. Общая стоимость работ составит 8,17 млн евро.