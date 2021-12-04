ФОТО | В Каламая строят современный детский сад на 270 мест. Смотрите, каким он будет!

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, к 2030 году Таллинн планирует привести в порядок все муниципальные детские сады города, которые в этом нуждаются.

”Этой осенью начались работы по строительству шести детских садов. Сейчас, в условиях распространения коронавирусной инфекции, особую роль в зданиях играет система вентиляции. Немаловажна и энергоэффективность зданий. Но не всегда все это возможно обеспечить в старых постройках, поэтому такие здания сносятся, а взамен строятся новые. И для детского сада ”Келлуке” будет построено совершенно новое здание, — пояснил Белобровцев. — Но самое главное, что в новых и капитально отремонтированных зданиях создается развивающая, уютная и безопасная среда, в которой комфортно и воспитанникам, и сотрудникам детского сада”.

Новое здание детского сада будет поделено на несколько частей — группы разместятся в отдельных блоках разного цвета со скатными крышами. Таким образом, здание детского сада прекрасно впишется в архитектуру Каламая. Во дворе детского сада разместятся цветочные клумбы, павильоны для обучения на свежем воздухе, а также учебный огород и парник. На крыше здания будут установлены солнечные панели.

Директор детского сада Тамара Борсук рада и планам по созданию площадки для уроков на тему дорожной безопасности, а также новым возможностям для игр и занятий спортом.

”Новое здание детского сада вместит просторные группы, объединяемые спортивный и музыкальный залы, класс для занятий по интересам, кабинеты для персонала, кухню и лифт. В фойе детского сада будет расположена большая зона для выставок и игр. Прозрачная крыша наполнит помещение светом и сделает его визуально просторнее. Во все группы детского сада можно будет попасть как из помещения, так и со двора. Мы получим здание, о котором давно мечтали”, — отметила Тамара Борсук.